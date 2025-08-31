الكونغو تمنح شركة أميركية حق التعدين بأكبر منجم ليثيوم

منحت جمهورية الكونغو الديمقراطية 7 تراخيص استكشاف لشركة التعدين الأميركية "كوبولد ميتالز" المدعومة من المليارديرين جيف بيزوس وبيل غيتس، ما يتيح لها الوصول إلى مدينة مانونو الواقعة في جنوب شرق البلاد، والتي تُعد موطنا لأحد أضخم احتياطيات الليثيوم في العالم، تُقدَّر بأكثر من 44 مليون طن.

اتفاق إستراتيجي

كانت حكومة كينشاسا قد وقعت الاتفاق مع الشركة في يوليو/تموز الماضي، في إطار برنامج وطني واسع النطاق للتنقيب عن المعادن الإستراتيجية، وعلى رأسها الليثيوم، الذي يُعد عنصرا محوريا في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، والهواتف الذكية، والحواسيب، والألواح الشمسية.

خلفية الاكتشاف

برزت أهمية مانونو عالميا عام 2020، حين كشفت شركة التعدين الأسترالية "آي في زاد مينيرالز" عن حجم الاحتياطي الهائل من الليثيوم في المنطقة، ما أعادها إلى واجهة المفاوضات الدولية حول مستقبل الطاقة النظيفة ودور أفريقيا في سلاسل الإمداد العالمية.

ورغم هذا الزخم، يظل المشروع محور نزاع قانوني بين الحكومة الكونغولية والشركة الأسترالية، بعد رفض السلطات منح الشركة ترخيصا لاستغلال المنجم، في خطوة أثارت جدلا حول سياسات منح الامتيازات التعدينية في البلاد.

أهمية جيو اقتصادية

ويأتي هذا التطور في وقت تتسابق فيه القوى الاقتصادية الكبرى لتأمين إمدادات المعادن الحيوية اللازمة للتحول نحو الطاقة المتجددة، ما يجعل من الكونغو الديمقراطية لاعبا أساسيا في سوق الليثيوم العالمي، ويضع مانونو في قلب معادلة الطاقة للسنوات المقبلة.