البرش: غزة تواجه فيروسات وفقدنا القدرة على تشخيص الأمراض

قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش إن المستلزمات الطبية تمر بأسوأ مراحلها، مما تسبب في شلل المنظومة الصحية، وأضاف أن الأطباء فقدوا القدرة على التشخيص بسبب انعدام الإمكانات.

وأكد البرش -في مداخلة مع قناة الجزيرة- أن القطاع يواجه فيروسات لا يعرف مصدرها أو نوعها، ولا توجد مختبرات تفحص المرضى للتأكد من طبيعة هذه الفيروسات، وقال "فقدنا القدرة على التشخيص بفعل الاحتلال الذي حرمنا كل شيء".

ووفق تقرير لمراسلة الجزيرة في غزة، نور خالد، فإن مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة شهد توافد أعداد كبيرة من المصابين بأعراض تشبه إلى حد كبير أعراض فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية -كما جاء في التقرير- إن أعراض المرض الجديد سخونة عالية، وسعال شديد، وصداع في الرأس، وقيء، وإسهال.

وكشف البرش أنهم سجلوا 17 حالة وفاة بسوء التغذية خلال الـ48 ساعة الأخيرة، ما يعني أنه كل 3 ساعات تقريبا تُسجل حالة وفاة بسوء التغذية، وقال البرش إنها مفارقة عجيبة أن يحدث هذا الأمر بعد أن أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في غزة.

كما أكد أن مستشفيات القطاع لم تعد تستطع استيعاب العدد الكبير من الشهداء والجرحى، لأن المنظومة الصحية باتت في شلل كبير.

وأشار المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة إلى أن أكبر ضحايا الحرب الإسرائيلية هم الأطفال الذين يحميهم القانون الدولي، وكشف أن 142 قضوا بسبب الجوع منهم 61 حالة، من بينها 9 أطفال، قضوا منذ إعلان المجاعة من طرف الأمم المتحدة.

ولخص البرش المشهد في غزة المحاصر والمجوّع بالقول إن "الرضع يموتون في الحضانات لعدم توفر الحليب والدواء، وأجساد الأطفال تحولت إلى هياكل عظمية".