الاتحاد الدولي للصليب الأحمر: عمال الإغاثة ينامون جوعى بغزة لإنقاذ الآخرين

عقب التأكيد الرسمي الصادر عن "تصنيف المرحلة المتكاملة للأمن الغذائي" بوجود مجاعة في قطاع غزة، حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من أن سوء التغذية الذي يعانيه عمال الإغاثة يهدد استمرارية العمل الإنساني بالقطاع.

وقال الاتحاد الدولي للصليب الأحمر في بيان "رغم أننا أكبر شبكة إنسانية في العالم، فإن موظفينا ومتطوعينا ليسوا بمنأى عن الجوع الذي يفتك بغزة الآن، فهم يواصلون المخاطرة بحياتهم من أجل الآخرين، في حين يكابدون الجوع ويصارعون بشدة لإيجاد لقمة تسد رمق أسرهم".

وأكد البيان -الذي نشره موقع "ريلايف ويب" (Relief Web) التابع للأمم المتحدة- أن العديد من زملائهم يعانون من الضعف وسوء التغذية، إذ لا يحصلون إلا على وجبة واحدة في اليوم، وغالبا ما يختارون أن يمنحوها لأطفالهم، مضيفا أن "نقص الغذاء يقتل ببطء، لكنه لا يقل فتكًا عن القنابل، فالعاملون الإنسانيون بحاجة إلى الحماية من كل ما يهدد حياتهم".

إحدى العاملات في مجال الإغاثة، وهي أم لـ3 أطفال، روت لنا كيف تُغلي الماء مع أوراق الأشجار وتخبر بناتها أنه "عصير" كي يشعرن أن لديهن شيئا يشربنه.

ويقول أحد العاملين في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للموقع "في غزة، لا فرق بين الليل والنهار، فالخوف بلا جدول، والموت لا يحترم ساعات النوم، هل تعرف معنى أن تعتاد على الجوع؟ أن يصبح الطعام حلمًا بعيدًا، أن تتعلم كيف تجعل رغيف الخبز يكفي يوماً كاملاً، أن تعتذر لأطفالك لأن كل ما تستطيع أن تقدمه لهم هو كلمة "اصبروا".

وقال بيان الاتحاد الدولي للصليب الأحمر "هذا وضع طارئ، ومع ذلك، فالمساعدات لا تصل إلى الناس بأمان ولا بالكميات المطلوبة، ويجب التحرك فورا وعلى نطاق واسع، وإلا فإن المزيد من الأطفال والعائلات والمجتمعات ستلقى حتفها جوعا".

وشدد البيان على أن إعلان المجاعة ليس مجرد إشارة على خطورة الوضع، بل هو نداء عاجل لا يقبل التأجيل لإنقاذ سكان غزة، لأن كل ساعة تأخير تعني مزيدا من الأرواح المهدورة.

وختم البيان قائلا "المجاعة في غزة كارثة من صنع الإنسان وفشل للضمير الإنساني، ويجب أن تصل المساعدات إلى غزة الآن".

وترتكب إسرائيل، بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، حصيلتها حتى الآن 63 ألفا و371 شهيدا، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وقد أزهقت المجاعة أرواح 332 فلسطينيا بينهم 124طفلا.