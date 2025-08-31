رئيس إندونيسيا يقدم تنازلا لتهدئة الاحتجاجات الغاضبة

أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أن الأحزاب السياسية وافقت على إلغاء عدد من الامتيازات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب، في ظل احتجاجات واسعة ضد الحكومة قُتل خلالها 5 أشخاص.

وقال برابوو -في مؤتمر صحفي بالقصر الرئاسي، اليوم الأحد، وحوله قياديون من مختلف الأحزاب السياسية- إنه أمر الجيش والشرطة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المشاركين بأعمال الشغب والنهب، محذرا من أن بعض هذه الأفعال مؤشر على "الإرهاب والخيانة".

وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس أن قادة البرلمان "سيلغون عددا من السياسات البرلمانية، منها حجم بدلات أعضاء البرلمان، وسيعلقون رحلات العمل إلى الخارج".

واندلعت المظاهرات الاثنين الماضي بسبب ما يقول المحتجون إنها رواتب وبدلات سكن مرتفعة لأعضاء البرلمان، وسرعان ما تطورت الاحتجاجات إلى أعمال شغب الخميس بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مركبة للشرطة تصدم دراجة أجرة نارية وتدعس سائقها الشاب.

وتعهد الرئيس الإندونيسي بإجراء تحقيق شفاف في مقتل الشاب البالغ 21 عاما، بينما أُوقف 7 من عناصر الشرطة.

ولقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم في حريق أشعله متظاهرون ليل الجمعة في مبنى مجلس محلي في ماكاسار، كبرى مدن جزيرة سولاويسي شرقي البلاد.

حرق ونهب

وتعرضت منازل وزيرة المالية وعدد من أعضاء البرلمان للنهب خلال الأيام الماضية.

وفضلا عن العاصمة جاكرتا اتسع نطاق الاحتجاجات ليشمل مدنا رئيسية من بينها يوغياكارتا وباندونغ وسيمارانغ وسورابايا في جاوا، وميدان في مقاطعة سومطرة الشمالية.

وأمس، اقتحم متظاهرون في جزيرة لومبوك مبنى مجلس محلي في ماتارام (عاصمة المقاطعة) وأضرموا فيه النار، رغم محاولات الشرطة إيقافهم بالغاز المسيل للدموع.

وتعددت مطالب المحتجين، لكن شرارة الاحتجاجات اشتعلت تنديدا بإعلان حصول النواب على بدل سكن أعلى بنحو 10 مرات من الحد الأدنى للأجور في العاصمة جاكرتا.

وفي فبراير/شباط الماضي، تظاهر آلاف الإندونيسيين احتجاجا على اقتطاع كبير في الميزانية أمر به الرئيس لتمويل سياساته التي تشمل برنامج وجبات مجانية بقيمة مليار دولار.

وتعد هذه الاحتجاجات الأكبر والأكثر عنفا منذ تولي برابوو الرئاسة، وتشكل اختبارا مهما له بعد أقل من عام من تسلمه منصبه.

وقد أجبرت الاضطرابات الرئيس برابوو على إلغاء رحلة مقررة إلى الصين الأسبوع المقبل لحضور عرض عسكري بمناسبة ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.