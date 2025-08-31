إعلام إسرائيلي: إصابة 4 جنود في اشتباكات بغزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 4 جنود، اليوم الأحد، خلال اشتباكات وصفتها بالعنيفة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أحد الجنود أصيب بجروح خطيرة.

وأفاد المصدر ذاته بأن مسلحين من حركة حماس أطلقوا 3 صواريخ مضادة للدبابات على آلية إسرائيلية في جباليا شمالي قطاع غزة.

وتحدثت منصات للمستوطنين عن "حدث أمني صعب" في غزة، وهو مصطلح يشير إلى تعرض الجيش الإسرائيلي لخسائر على يد المقاومة الفلسطينية.

ووفقا لهذه المنصات، فقد أصيب جندي على الأقل بعد استهداف آلية من نوع "هامر" في جباليا بصاروخ مضاد للدروع.

في غضون ذلك، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم أنها استهدفت أمس دبابة ميركافا وجرافة عسكرية بقذيفة الياسين 105 وعبوة شواظ في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وتخوض كتائب القسام وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي معارك مع قوات الاحتلال المتوغلة في أطراف الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة غزة، ومنها حيا الزيتون والصبرة.

من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات إسرائيلية ألقت خطأ قنابل على مقربة من موقع عسكري للجيش شمالي قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق عن عمليات في جباليا شملت تفجير عبوات ناسفة في آليات إسرائيلية متوغلة بالمنطقة.

ومساء أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جندي في ما وصفه بحادث عملياتي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.