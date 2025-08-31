إسرائيل تقصف مواقع تحت الأرض لحزب الله بجنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي -اليوم الأحد- أنه نفذ ضربة على مواقع لحزب الله تحت الأرض قرب قلعة الشقيف في جنوب لبنان بعد رصد "نشاط عسكري" فيها.

وقال الجيش -في بيان له- "ضربنا قبل قليل بنى تحتية عسكرية لحزب الله تضم منشآت تحت الأرض، رصد فيها نشاط عسكري في منطقة قلعة الشقيف في جنوب لبنان".

كما ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات تحريضية في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشارت الوكالة إلى أن "مسيرة إسرائيلية نفذت بعد منتصف الليلة الماضية غارة استهدفت منزلا في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، من دون وقوع أي إصابات".

وأفادت بـ"سقوط صاروخ على طريق درب القمر في ميفدون دون أن ينفجر"، مشيرة إلى أن الجهات المعنية تتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في 5 نقاط في جنوب لبنان.