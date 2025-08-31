أضرار وحرائق بغارات إسرائيلية "عنيفة" جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذ غارات على مواقع لحزب الله في منطقة النبطية جنوبي لبنان، ما تسبب في أضرار بمنازل واندلاع حرائق كبيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "ضرب بنى تحتية عسكرية لحزب الله تضم منشآت تحت الأرض، رصد فيها نشاطا عسكريا بمنطقة قلعة الشقيف في جنوب لبنان".

وكان الجيش الإسرائيلي استخدم هذه القلعة المهدمة والواقعة في منطقة النبطية، قاعدة له خلال احتلاله جنوب لبنان (1978-2000).

من جهتها، قالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن المقاتلات الإسرائيلية نفذت سلسلة من الغارات "العنيفة" على حرج علي الطاهر والدبشة في منطقة النبطية.

وأشارت الوكالة إلى أن المقاتلات أطلقت "عددا كبيرا من الصواريخ الشديدة الانفجار، أحدثت دويا هائلا تردد صداه في العديد من المناطق".

أضرار وحرائق

وتسببت الغارات بأضرار في الكثير من المنازل بالنبطية الفوقا، حيث تحطم زجاج منازل ومحال تجارية، فضلا عن تصدعات فيها، وفق الوكالة.

كما اندلعت حرائق كبيرة في حرج قرية علي الطاهر، وعملت فرق الدفاع المدني وهيئات تطوعية على محاصرتها وإخمادها.

وأمس الجمعة، أعرب الجيش الإسرائيلي عن "أسفه" بعد مقتل جنديين في الجيش اللبناني، إثر انفجار طائرة مسيّرة إسرائيلية سقطت في جنوب لبنان، الخميس.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تواصل إسرائيل خرق الاتفاق وشن غارات على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، وتزعم أنها تستهدف مخازن أسلحة وبنى تحتية لحزب الله، كما لا تزال تحتل 5 تلال سيطرت عليها في الحرب الأخيرة.

وكلّفت الحكومة اللبنانية في الخامس من أغسطس/آب الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله، على أن يتم تطبيقها قبل نهاية العام، في خطوة سارع الحزب إلى رفضها، واشترط قبل النقاش حول ترسانته وقف الجيش الإسرائيلي ضرباته وسحب قواته من جنوب لبنان.