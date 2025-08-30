وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون

أعلن وزير الري الإثيوبي هبتامو أتفا اكتمال جميع مراحل بناء وتعبئة سد النهضة، مؤكدا أن بلاده تستعد لتنظيم احتفال وطني يليق بحجم الإنجاز والتحديات التي رافقت المشروع منذ انطلاق فكرته، في إشارة إلى ما وصفه بصمود الشعب الإثيوبي في تحقيق الهدف الإستراتيجي.

وأوضح الوزير -في مقابلة مع التلفزيون الإثيوبي الرسمي- أن السد يمثل مشروعا تكامليا بين دول المنبع والمصب، مشددا على أنه أداة للتعاون وتبادل المنافع وإنهاء الخلافات وليس سببا للنزاع كما صوّر في بعض المراحل.

وأكد الوزير الإثيوبي أن اكتمال السد لن يؤثر على حصص المياه العابرة إلى دول المصب، بل سيسهم في تنظيم الجريان المائي بشكل مستمر، خاصة خلال فترات الجفاف، مما يعود بالنفع على السودان ومصر، في حين تستفيد إثيوبيا من توليد الطاقة الكهربائية لسد احتياجات نصف سكانها الذين يعانون من انقطاع الكهرباء.

وأشار الوزير إلى أن بلاده حرصت على عدم الإضرار بأي طرف خلال مراحل إنشاء السد، لافتا إلى تبادل المعلومات مع السودان بصورة مباشرة، وضمان استمرار تدفق المياه من دون أي نقص.

كما استعرض الوزير مراحل البناء والتعبئة، وجولات التفاوض التي استمرت على مدى السنوات الماضية، مؤكدا أن هذا المسار يجب أن يشكل مدخلا جديدا لحسن النوايا، خاصة في ظل دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ.

ودعا الوزير إلى إبعاد الملف عن التجاذبات السياسية وما سماها المطالبات ذات الطابع الاستعماري، مطالبا بالتحلي بروح التعاون وبناء الثقة، والتوقف عن الحملات الإعلامية التي لا تخدم مصالح الشعوب والدول المعنية، على حد قوله.

تغريدة أبي أحمد

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد نشر الاثنين الماضي صورا حديثة لسد النهضة الإثيوبي وبحيرته.

وأرفق مع الصور تعليقا قال فيه "قطرة دم، قطرة من العرق، قطرة دمعة، قطرة ماء… هذا السد سيكون علامة حية ويشهد للأجيال أنه نتيجة كاملة".

وقد أثار إعلان إثيوبيا اكتمال بناء سد النهضة ردود فعل رسمية من القاهرة والخرطوم، وسط تحذيرات من تداعيات الخطوة الأحادية على الأمن المائي الإقليمي، حيث انتقد البلدان ما سمياه تجاهل أديس أبابا لدعوات التنسيق وعدم احترامها اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث.