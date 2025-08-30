نتنياهو يعلن استعادة جثمان المحتجز عيدان شتيوي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، استعادة جثمان الأسير عيدان شتيوي الذي كان من بين الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأمس الجمعة، أعلن مكتب نتنياهو أن جيش الاحتلال نفذ عملية خاصة داخل قطاع غزة أسفرت عن إجلاء جثمان أسير يدعى إيلان فايس (55 عاما)، كما شملت العملية أيضا استعادة رفات أسير آخر لم يُكشف عن هويته وقتها، ويبدو أن الرفات كانت لعيدان شتيوي.

وسبق أن أعلنت إسرائيل في 22 يونيو/حزيران الماضي، استعادة جثث 3 من المحتجزين بقطاع غزة في عملية مشتركة نفذها جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش.

وتقول إسرائيل إنه لا يزال في قطاع غزة 49 أسيرا، يُعتقد أن نحو 20 منهم فقط على قيد الحياة، بينما يُفترض أن البقية لقوا حتفهم خلال العمليات العسكرية التي تشنها تل أبيب على القطاع منذ نحو 23 شهرا.

وفيما تدعي إسرائيل أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 251 آخرين إلى غزة، تقول وزارة الصحة في القطاع إن الحملة العسكرية الإسرائيلية اللاحقة أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 63 ألف فلسطيني، وأجبرت جميع سكان القطاع تقريبًا (نحو 2.2 مليون نسمة) على النزوح، محدثة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في المنطقة.