مقتل أوكراني في هجوم روسي وزيلينسكي يطالب أوروبا بمزيد من الضمانات الأمنية

أسفر هجوم كبير شنته روسيا ليلة السبت على وسط أوكرانيا وجنوب شرقها عن مقتل شخص على الأقل، وفق ما أفادت به السلطات الأوكرانية اليوم السبت، مع إلحاق أضرار بمنازل ومتاجر في مدن عدة.

وقال جهاز الطوارئ الحكومي الأوكراني عبر تليغرام "خلال الليل، نفذ العدو ضربات كبيرة" على زاباروجيا.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية إيفان فيدوروف أن شخصا واحدا على الأقل قتل وأصيب 16 آخرون، بينهم طفلان. وأضاف أن "الضربات الروسية دمرت منازل وألحقت أضرارا بالعديد من المنشآت، بينها مقاه ومؤسسات صناعية".

وكان حاكم دنيبروبيتروفسك الأوكرانية أعلن في وقت مبكر صباح اليوم السبت أن المنطقة تتعرض "لهجوم كبير"، مشيرا إلى وقوع ضربات في دنيبرو وبافلوغراد.

وكتب سيرغي ليساك على تليغرام "المنطقة تتعرض لهجوم كبير.. يسمع دوي انفجارات".

ومذ شنت روسيا الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، بقيت دنيبروبيتروفسك بمنأى إلى حد كبير عن المعارك. لكن كييف أقرّت الثلاثاء الماضي بأن قوات روسية دخلت المنطقة، كما أكدت موسكو أنها حققت تقدما ميدانيا.

زيلينسكي يخاطب "الحلفاء"

وفي الجنوب، أفاد حاكم منطقة زاباروجيا إيفان فيدوروف بوقوع انفجارات، ونشر صورة على تليغرام لمنزل محترق في عاصمة المنطقة وانقطاع التيار الكهربائي.

وقال "ضرب الروس المدينة بـ3 مسيّرات على الأقل".

ومنطقة دنيبروبيتروفسك ليست ضمن المناطق الأوكرانية الخمس التي أعلنت موسكو ضمها، وهي دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزاباروجيا وشبه جزيرة القرم.

سياسيا، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "الحلفاء"، أمس الجمعة، إلى تعجيل رفع مستوى المحادثات بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا إلى مستوى القادة.

وقال زيلينسكي إنه يتوقع مواصلة المناقشات مع القادة الأوروبيين الأسبوع المقبل بشأن التزامات "شبيهة بتلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي" لحماية أوكرانيا، وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجب أن يكون جزءا من هذه المحادثات أيضا.

إعلان

وجاء حديث زيلينسكي المقتضب قبيل لقاء مدير مكتبه أندريه يرماك بالمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في نيويورك، لمناقشة ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط على موسكو.

وقال مسؤول أميركي كبير إن الأوكرانيين دعوا ويتكوف لزيارة أوكرانيا، وأضاف أن الاجتماع أتاح لويتكوف الفرصة للتأكيد على ضرورة اجتماع أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب.

ويرى مسؤولون في كييف أن التمويل الأميركي، لا سيما في إطار صفقة المعادن الإستراتيجية التي جرى التوصل إليها في وقت سابق العام الجاري، يمثل عنصرا أساسيا في تأمين تسوية سلمية دائمة.