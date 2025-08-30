محكمة استئناف أميركية: أغلب رسوم ترامب الجمركية غير قانونية

قضت محكمة استئناف أميركية بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية، مما يقوض استخدام ترامب لتلك الرسوم أداة رئيسية للسياسة الاقتصادية الدولية.

وسمحت المحكمة ببقاء الرسوم الجمركية سارية حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول لإعطاء إدارة ترامب فرصة لتقديم استئناف لدى المحكمة العليا الأميركية.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يبدو فيه أن المعركة القانونية حول استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) متجهة أيضا إلى المحكمة العليا، مما يمهد لمواجهة قانونية غير مسبوقة هذا العام حول سياسة ترامب الاقتصادية بأكملها.

وجعل ترامب من الرسوم الجمركية ركيزة للسياسة الخارجية الأميركية في فترة ولايته الثانية، مستخدما إياها لممارسة ضغط سياسي وإعادة التفاوض على اتفاقات تجارية مع الدول التي تصدر السلع إلى الولايات المتحدة.

ترامب يتأسف

ومنحت الرسوم الجمركية إدارة ترامب نفوذا لانتزاع تنازلات اقتصادية من الشركاء التجاريين، ولكنها زادت أيضا من التقلبات في الأسواق المالية.

وعبّر ترامب عن أسفه لقرار المحكمة التي وصفها بأنها "شديدة التحيز"، وكتب على موقع تروث سوشيال "إذا تم إلغاء هذه الرسوم الجمركية، فستكون كارثة شاملة للبلاد".

ومع ذلك، توقع ترامب إلغاء القرار، قائلا إنه يتوقع أن تعود الرسوم الجمركية بالنفع على البلاد "بمساعدة المحكمة العليا".

وتناول القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة بأغلبية 7 قضاة مقابل معارضة 4 مدى قانونية ما يسميه ترامب الرسوم الجمركية "المضادة"، التي فرضها في إطار حربه التجارية في أبريل/نيسان، إضافة إلى مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية التي فرضها في فبراير/شباط على الصين وكندا والمكسيك.

ولا يؤثر قرار المحكمة على الرسوم الجمركية الصادرة بموجب سلطة قانونية أخرى، مثل رسوم ترامب على واردات الصلب والألومنيوم.