غياب غامض وشائعات.. ماذا وراء اختفاء ترامب؟

US President Donald Trump (C) and his granddaughter Kai Trump (L) load the motorcade on the south lawn of the White House in Washington DC on August 30, 2025, as they head to Trump National golf course in Sterling, Virginia, (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
ترامب كما ظهر صباح اليوم مرتديا لباسه المعتاد للعب رياضته المفضلة "الغولف"  (الفرنسية)
Published On 30/8/2025
آخر تحديث: 20:08 (توقيت مكة)

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول كبير أن الرئيس دونالد ترامب بخير، وأنه سيلعب الغولف، وذلك بعد انتشار شائعات على منصات التواصل ادعت مرضه وحتى وفاته.

وبعد الخبر الذي نقلته أكسيوس، قالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية إن الرئيس الجمهوري (79 عاما) شوهد فعلا في الجهة الجنوبية من حديقة البيت الأبيض وهو يستقل سيارة برفقة حفيدته كاي حوالي الساعة 8:45 صباحا اليوم السبت.

وظهر ترامب -حسب الصحيفة- مرتديا لباسه المعتاد للعب رياضته المفضلة "الغولف" وسروالا أسود وقميصا أبيض ومعتمرا قبعة حمراء تحمل شعار "ماغا" (لنجعل أميركا عظيمة مجددا).

ومع تصدر هاشتاغ "أين ترامب" (whereistrump#) منصات التواصل، تزايدت التساؤلات بعد أن لاحظ عدد من مراسلي البيت الأبيض أن الرئيس لم يُشاهد علنا منذ اجتماع حكومي مطول الثلاثاء الماضي.

وتفاقمت الشائعات غير المبررة بعد تصريح جي دي فانس نائب الرئيس لصحيفة "يو إس إيه توداي" بأنه مستعد لتولي الأمر إذا "حدثت مأساة رهيبة".

كما صب أليكس جونز مزيدا من الزيت على النار، حين طلب من الأميركيين الدعاء لترامب حيث زعم دون أدلة أن الرئيس يمر بـ "أزمة صحية"، ويبدو وكأنه على وشك "الانهيار".

WASHINGTON, DC - AUGUST 30: U.S. President Donald Trump's grandchildren Kai Trump (L) and Spencer Trump (R) get into his motorcade before heading to Trump National Golf Club on August 30, 2025 in Washington, DC. Trump is spending his Labor Day weekend in Washington, DC after deploying the National Guard to Washington this month. Kayla Bartkowski/Getty Images/AFP (Photo by Kayla Bartkowski / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
كاي حفيدة ترامب قبيل خروج جدها من السيارة التي أقلته صباح اليوم إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (الفرنسية)

تفنيد الشائعات

وسرعان ما تم تكذيب هذه الشائعات من قبل الصحفي في موقع "أكسيوس" باراك رافيد الذي كشف أن مسؤولا أميركيا أكد أن ترامب يتمتع بصحة جيدة. وكتب رافيد على منصة "إكس" قبل وقت قصير من ظهور صور للرئيس وحفيدته "ترامب بخير. سيلعب الغولف هذا الصباح".

وكشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في شهر يوليو/تموز الماضي أن الرئيس يعاني من "قصور وريدي مزمن"، مما يسبب "تورما طفيفا" في ساقيه.

وكشف طبيب الرئيس في مذكرة أن حالته الصحية هي "حالة حميدة وشائعة" لدى كبار السن، لكن لا توجد أي علامات على الإصابة بأمراض شريانية خطيرة.

كما أثيرت تساؤلات بعد ظهور كدمة على ظهر يد ترامب، إلا أن طبيبه كشف أنها كانت نتيجة "تهيج ناتج عن المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين كجزء من علاج الوقاية القلبي القياسي".

المصدر: الصحافة الأميركية

