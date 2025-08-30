عاجل| وسائل إعلام إسرائيلية: أحد الأحداث الأمنية بغزة أدى لإصابة 7 جنود 3 حالتهم خطرة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي وإصابة 11 بجروح خطرة، إضافة إلى فقدان أثر 4 جنود يَخشى الجيش الإسرائيلي وقوعهم أسرى في يد المقاومة، في حدث وصفته بأنه من أصعب الأحداث منذ طوفان الأقصى.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن أحد الأحداث الأمنية في غزة شمل تفجير آلية من طراز "نمر" بعبوة، ما أدى لإصابة 7 جنود 3 حالتهم خطرة.

وشهد حيّا الزيتون والصبرة سلسلة عمليات للمقاومة، بدأت بكمين هجومي للمقاومة قُتل فيه جنود، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، أكدت أن الجيش الاسرائيلي فعّل ما يعرف ببروتوكول "هانيبال" لقتل أي جندي قبل وقوعه في الأسر.

وتعرضت مروحيات إجلاء لإطلاق نيران كثيف، ويُعتقدُ أن قوات تابعة للفرقة 162 واللواء 401 هي التي وقعت في كمين حي الزيتون شرقي غزة.

وقالت وسائل إعلام إن الجيش بدأ سحب جنوده من حي الزيتون وإعادتهم إلى ثكناتهم، بينما فرضت الرقابة العسكرية حظرَ النشر بشأن ما جرى مع الجنود الأربعة في حي الزيتون.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة قد قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومن وصفهم بوزرائه النازيين، قرروا، وبإصرار، تقليص عدد أسراهم الأحياء إلى النصف، كما قرروا أن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد، وفق تعبيره.

وأشار أبو عبيدة إلى أن كل أسير يُقتل بفعل العدوان الإسرائيلي سيتم إعلان اسمه وصورته مع إثبات لمقتله.

شهداء

وفي سياق العدوان الإسرائيلي على القطاع، قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 11 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم السبت.

وأفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة باستشهاد امرأة وطفلها في قصف إسرائيلي فجر اليوم استهدف شقة سكنية في منطقة الكرامة شمالي مدينة غزة.

وقال مستشفى العودة إن 4 استشهدوا وأصيب آخرون من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال وسط قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف شقة في برج الشوا وحصري بشارع الوحدة في مدينة غزة، مضيفا أنه تم انتشال جثامين 3 شهداء إثر غارة إسرائيلية فجر اليوم على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وعاش فلسطينيو مدينة غزة ليلة مرعبة على وقع أصوات انفجارات ضخمة وإطلاق نار مكثف منذ ساعات الفجر الأولى سمع دويها في حي الزيتون جنوبي المدينة ومحيطه.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف في أنحاء وسط وشمال خان يونس، كما أطلقت بوارج حربية قذائفها تجاه شواطئ المدينة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و25 شهيدا على الأقل، و159 ألفا و490 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا.