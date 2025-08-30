وزير خارجية الدانمارك يدعم معاقبة إسرائيل ويتهمها بتدمير حل الدولتين

قال وزير خارجية الدانمارك لارس لوكا راسموسن -اليوم السبت- إن بلاده تدعم تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل بهدف إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف راسموسن أن ممارسات إسرائيل في غزة تتجاوز الدفاع عن النفس ويجب الضغط لإنهاء الحرب والكارثة الإنسانية، مشددا على أن إسرائيل تدمر حل الدولتين.

من جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن دول الاتحاد اتخذت إجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت أنه يوجد خلاف بين الدول الأعضاء في كيفية التعامل مع إسرائيل، لكن رغم ذلك سيتم مواصلة النقاش في الخيارات في هذا الشأن.

وتابعت كالاس أن الحل العسكري ليس ممكنا في غزة، وأن إعلان إسرائيل مدينة غزة منطقة قتال يجعل الوضع الإنساني أسوأ.

وتنتقد حكومات عديدة بالاتحاد الأوروبي أفعال إسرائيل في الحرب، خاصة فيما يتعلق بمقتل المدنيين والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية. لكنها لم تتمكن من الاتفاق على إجراءات سياسية أو اقتصادية مؤثرة من التكتل.

ودعت دول، مثل أيرلندا وإسبانيا والسويد وهولندا، إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي مع إسرائيل. لكن الحلفاء التقليديين لإسرائيل، مثل ألمانيا والمجر وجمهورية التشيك، رفضوا اتخاذ مثل هذه الخطوة.

والاتحاد الأوروبي هو أكبر شركاء إسرائيل التجاريين، إذ يقول التكتل إن قيمة التبادل التجاري بينهما بلغت 42.6 مليار يورو (49.9 مليار دولار) العام الماضي.