زيلينسكي: روسيا حشدت 100 ألف جندي في شرق أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن موسكو حشدت حوالي 100 ألف جندي قرب بوكروفسك، المدينة الرئيسية في شرق أوكرانيا، في وقت يطغى الجمود على المساعي الدولية لتحقيق السلام في البلاد.

وقال زيلينسكي لصحفيين إن الوضع في منطقة بوكروفسك "هو الأكثر إثارة للقلق اليوم"، مشيرا إلى أن روسيا حشدت "ما يصل إلى 100 ألف جندي هناك. هذا ما لدينا حتى صباح اليوم. إنّهم يستعدون لعمليات هجومية على أي حال"، مضيفا أن القوات الأوكرانية تعمل على التصدي لقوات روسية في منطقة سومي على الحدود الشمالية الشرقية.

وتعد بوكروفسك التي كان عدد سكانها قبل الحرب حوالي 60 ألف نسمة، مركزا لوجيستيا مهما للقوات الأوكرانية، وهي تقع عند تقاطع العديد من الطرق في المنطقة.

وتقترب القوات الروسية من المدينة من 3 جهات منذ عدة أشهر، وهي الآن على بُعد أقل من 5 كيلومترات عنها.

وقال زيلينسكي الأسبوع الماضي إن موسكو تحشد قوات في الجزء المحتل من منطقة زاباروجيا في جنوب أوكرانيا، استعدادا لهجوم محتمل.

ويحقق الجيش الروسي، الذي يحتل 20% من الأراضي الأوكرانية، تقدّما بطيئا في الشرق منذ أكثر من عامين، لكنّ تقدمه تسارع في الفترة الأخيرة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا في أسرع وقت، وحثّ موسكو وكييف على إنهاء الأعمال العدائية، لكن الوضع لا يزال من دون تغيير، خصوصا أنّ مواقف الجانبين تبدو غير قابلة للتوفيق.

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمماطلة من أجل مواصلة غزوه، وبالاستعداد لشن هجمات جديدة على مختلف الجبهات.