مودي يصل الصين لحضور قمة منظمة شنغهاي

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مدينة تيانجين الصينية، مساء اليوم السبت، عشية قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" التي يحضرها قادة أكثر من 20 دولة.

وتُعقد القمة في المدينة الساحلية شمال الصين يومي الأحد والاثنين، قبل أيام من عرض عسكري ضخم في بكين المجاورة في ذكرى مرور 80 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية.

وسيكون الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من بين نحو 26 من قادة دول العالم من المقرر أن يحضروا العرض، علما بأن مودي لم يكن مدرجا على قائمة للحضور نشرتها وسائل إعلام رسمية.

وتأتي زيارة مودي -وهي الأولى له إلى الصين منذ 2018- مباشرة بعد رحلة إلى اليابان التي تعهدت باستثمار 68 مليار دولار في الهند، علما أن رئيس الوزراء الهندي لم يحضر عرض بكين عام 2015.

وشهدت العلاقات بين الصين والهند تحسنا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما التقى مودي الرئيس الصيني شي جين بينغ للمرة الأولى منذ 5 سنوات في قمة عُقدت في روسيا.

أعضاء وشركاء

وتضم "منظمة شنغهاي للتعاون" الصين والهند وروسيا وباكستان وإيران وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان وبيلاروسيا، إضافة إلى 16 دولة أخرى منتسبة بصفة مراقب أو "شركاء حوار".

واستقبل شي اليوم السبت قادة من بينهم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت. ومن المقرر أيضا أن يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تيانجين قبل القمة.

وسيحضر قادة آخرون، من بينهم الرئيسان الإيراني مسعود بزشكيان والتركي رجب طيب أردوغان، أكبر اجتماع للتكتل منذ تأسيسه عام 2001. وتسعى الصين وروسيا من خلال منظمة شنغهاي للتعاون لتوطيد العلاقات مع دول آسيا الوسطى.

والتقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس الصيني اليوم السبت وبحثا "الحاجة إلى تعزيز تعددية الأطراف وإصلاح المؤسسات الدولية، وخصوصا البنية المالية العالمية"، وفق بيان أصدرته الأمم المتحدة.