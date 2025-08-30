حميدتي يؤدي اليمين رئيسا للمجلس الرئاسي للحكومة الموازية بالسودان

أعلن "تحالف السودان التأسيسي" أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي أدى اليوم السبت اليمين رئيسا للمجلس الرئاسي التابع للحكومة الموازية التي شكّلت في يوليو/تموز الماضي ولقيت رفضا من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وقال التحالف -عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي- إن مراسم أداء حميدتي اليمين جرت في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور أمام رئيس القضاء رمضان إبراهيم شميلة وبحضور قادة سياسيين وقبليين بارزين.

الفريق أول محمد حمـ..ـدان دقل-ـو يؤدي اليمين الدستورية رئيساً للمجلس الرئاسي أدى الفريق أول محمد حمـ..ـدان دقل-ـو اليوم السبت الموافق 30 اغسطس 2025م اليمين الدستورية رئيساً للمجلس الرئاسي بجمهورية السودان، أمام رئيس القضاء مولانا رمضان إبراهيم شميلة، وذلك بالعاصمة نيالا في ولاية…

وأضاف أن قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، عبد العزيز الحلو، أدى اليمين نائبا لرئيس المجلس الرئاسي، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس الرئاسي الـ15 عضوا، من بينهم حكام الأقاليم، أدوا اليمين خلال المراسم نفسها.

وقال التحالف إن تنصيب رئيس المجلس الرئاسي لما سماها حكومة السلام تم بموجب الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025، الذي نص على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة، بحسب ما ورد في البيان.

وذكر البيان نفسه أن الدستور الانتقالي -الذي صاغته قوات الدعم السريع وبعض الحركات السياسية والمسلحة المتحالفة معها- حدد عددا من المهام الأساسية لحكومة السلام الانتقالية تشمل وقف الحروب وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة.

أعضاء المجلس الرئاسي يؤدون اليمين الدستورية أدى أعضاء المجلس الرئاسي اليوم السبت الموافق 30 أغسطس 2025م اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الرئاسي، الفريق أول محمد حمـ..ـدان دقلـ,,و، ورئيس القضاء مولانا رمضان إبراهيم شميلة، وذلك بالعاصمة نيالا في ولاية جنوب دارفور. ويضم المجلس…

وأواخر يوليو/تموز الماضي، أعلنت قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في السودان، في خطوة حذرت الأمم المتحدة من مخاطرها على وحدة السودان.

ونددت الحكومة السودانية حينها بتشكيل الحكومة الموازية ورأت في ذلك دليلا على انكسار قوات الدعم السريع ودحرها.

يذكر أن قوات الدعم السريع تعرضت في الأشهر القليلة الماضية لعدة هزائم إذ طردها الجيش السوداني من مناطق رئيسية بينها الخرطوم وولاية الجزيرة، ولكنها لا تزال تسيطر على معظم إقليم دارفور وأجزاء من إقليم كردفان.

وقبل أيام، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مجددا أنه لا مجال للتعايش مع من وصفهم بالمتمردين، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، وكان قد أعلن قبل ذلك مرارا أنه لن تكون هناك مصالحة أو تفاوض معهم.