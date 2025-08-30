روسيا تكشف إنجازاتها الميدانية وكييف تحقّق باغتيال نائب بالبرلمان

أعلنت روسيا، اليوم السبت، إنجازاتها الميدانية في خطوط المواجهة مع أوكرانيا، في حين اتفق وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي على رفع مستوى الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا وفرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.

وقال رئيس هيئة الأركان الروسي فاليري غيراسيموف إن قواته باتت تسيطر على 99.7% من أراضي لوغانسك شرقي أوكرانيا، بينما لا يزال أقل من 60 كيلومترا مربعا تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وأضاف غيراسيموف أن روسيا تسيطر أيضا على 74% من أراضي مقاطعة زاباروجيا وعلى 76% من أراضي مقاطعة خيرسون، كما تسيطر على 210 كيلومترات مربعة و13 بلدة من أراضي مقاطعة سومي.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع اليوم السبت السيطرة على بلدة كوميشوفاخا في دونيتسك (شرق)، وتقول موسكو إن جيشها يسيطر حاليا على حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية ويحقق تقدما متواصلا على الجبهة.

وفجر اليوم السبت، شنت القوات الروسية هجوما واسع النطاق على عدة مناطق أوكرانية، أسفر عن سقوط قتيل ونحو 20 جريحا في زاباروجيا (جنوب)، بحسب السلطات المحلية.

وجراء هذه الضربات، قطعت الكهرباء والغاز عن عشرات المباني والبيوت، وفق حاكم المنطقة إيفان فيدوروف، في حين أعلن سلاح الجو الأوكراني أن الجيش الروسي أطلق 582 مسيّرة وصاروخا على أوكرانيا خلال الليل، مؤكدا إسقاط غالبيتها.

اغتيال نائب برلماني

وفي المعسكر المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية اغتيال النائب أندري باروبي الرئيس السابق للبرلمان، بطلقات رصاص اليوم السبت في لفيف في غرب أوكرانيا، مشيرة إلى أنها تبحث عن مطلق الرصاص.

وأعلنت الشرطة الأوكرانية عن إطلاق نار وقع في لفيف السبت. وقالت قوى الأمن إن الضحية وهي "شخصية عامة وسياسية معروفة جدا توفيت في موقع الحادثة متأثرة بجراحها".

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق أنه النائب أندري باروبي الذي تولى رئاسة البرلمان من 2016 إلى 2019. وندد بما أسماها "جريمة قتل فظيعة"، متعهدا فتح تحقيق للكشف عن ملابساتها.

التحركات السياسية

سياسيا، أعلن الوزراء الأوروبيون في ختام اجتماعهم في كوبنهاغن منح كييف ضمانات أمنية، تتمثل في وجود بعثتين مدنية وعسكرية هناك، وتسريع وتيرة الإنتاج العسكري داخل حدود أوكرانيا لضمان أمنها في المستقبل.

من جهته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول بالبيت الأبيض أن واشنطن تعتقد أن أوروبا تعمل سرا على عرقلة إنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الأوروبيين لا يستطيعون إطالة أمد حرب أوكرانيا بينما يتوقعون أن تتحمل الولايات المتحدة تكلفتها.

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكر بجدية في التراجع عن جهوده الدبلوماسية للحل في أوكرانيا، مشيرا إلى أن قراره مرتبط ببدء أحد طرفي حرب أوكرانيا أو كليهما في إظهار مرونة إضافية.

وتكثفت الجهود الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة بقيادة ترامب سعيا لإيجاد تسوية تنهي الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022، من غير أن تسفر عن نتيجة حتى الآن.

وأعلن الكرملين قبل يومين أن روسيا تبقى "مهتمة" بمفاوضات سلام مع أوكرانيا، غير أنها ستواصل شن ضربات على جارتها طالما أنها لم تحقق "أهدافها".

وتشترط موسكو أن تتخلى أوكرانيا عن مناطق تحتل القوات الروسية أجزاء منها وعن مساعيها للانضمام مستقبلا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، وهو ما ترفضه كييف.