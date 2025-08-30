الصليب الأحمر: إخلاء مدينة غزة سيكون مستحيلا وغير آمن

حذّرت ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، من أنه سيكون من المستحيل الحفاظ على سلامة الناس أثناء عملية إخلاء جماعي لمدينة غزة، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل هجومها على قطاع غزة.

وتمضي إسرائيل قدما في خطتها للاحتلال الكامل لقطاع غزة، بدءا من مدينة غزة، في حين تواجه غضبا عالميا بسبب الجوع في القطاع المحاصر.

وقالت سبولياريتش في بيان إنه "يستحيل تنفيذ إخلاء جماعي لمدينة غزة بطريقة آمنة وكريمة في ظل الظروف الحالية".

وأضافت أن الإخلاء سيؤدي إلى نزوح جماعي للسكان لا يمكن لأي منطقة أخرى في قطاع غزة استيعابه، وسط النقص الحاد في الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية.

جوعى ومرضى ومعاقون

وفي هذا السياق، قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الفلسطينيين في مدينة غزة "غير قادرين على الامتثال لأوامر الإخلاء لأنهم يتضورون جوعا، أو لأنهم مرضى، أو جرحى، أو يعانون من إعاقات جسدية".

وأكدت اللجنة الدولية أن "جميع المدنيين محميون بموجب القانون الدولي الإنساني، سواء غادروا المدينة أو بقوا فيها، ويجب أن يُسمح لهم بالعودة إلى ديارهم".

ويلزم القانون الدولي الإنساني إسرائيل بضمان حصول المدنيين على المأوى والأمان والتغذية عند إصدار أوامر الإخلاء.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و371 شهيدا على الأقل، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 فلسطينيا بينهم 124طفلا.