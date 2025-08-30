صنعاء- في تطور لافت لمسار المواجهة، قتل رئيس الحكومة المعين من جماعة الحوثيين أحمد الرهوي وعدد من الوزراء خلال القصف الإسرائيلي على صنعاء الخميس.

وقالت الجماعة -في بيان- إن الرهوي ورفاقه الوزراء "تم استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي المجرم الغادر في ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها عصر يوم الخميس".

وأشار البيان إلى أن مسؤولين آخرين كانوا مشاركين في الورشة أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة وهم تحت الرعاية الصحية.

وهذه أول مرة يتم فيها اغتيال قيادات في جماعة الحوثي منذ بدء الغارات الإسرائيلية على اليمن في يوليو/تموز 2024.

جماعة أنصار الله تعلن مقتل رئيس الوزراء مع أعضاء في حكومته في غارة استهدفتهم خلال اجتماع وإصابة عدد آخر.. كيف نفهم استهداف إسرائيل لهذا المستوى من القيادات في الجماعة؟#الأخبار pic.twitter.com/MBpBBAx0I8 — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 30, 2025

من أبرز القادة القتلى؟

حتى الآن لم تعلن جماعة الحوثي عن أسماء من تم اغتيالهم باستثناء رئيس الحكومة أحمد الرهوي.

لكن مصادر مطلعة أبلغت مراسل الجزيرة نت بأن من بين القتلى وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة هاشم شرف الدين، ووزير الخارجية جمال عامر، ووزير الكهرباء والطاقة علي سيف محمد، ووزير العدل أحمد عبد الله علي، في حين نجا وزير الدفاع محمد العاطفي.

ألم وثأر

للمرة الأولى، تقر جماعة الحوثي بأنها تلقت ضربة مؤلمة من الاحتلال الإسرائيلي، وفي المقابل تعهدت بالثأر ومواصلة العمليات المساندة لغزة.

وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط في كلمة مصورة تابعها مراسل الجزيرة نت إن "العدو الغادر قد آلمنا بهذا المصاب، إلا أننا نعاهد الله والشعب اليمني العزيز وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر وسنصنع من عمق الجراح النصر، ونطمئن أبناء شعبنا اليمني العزيز أن قواتنا المسلحة في موقع الاقتدار، وما حصل عليه العدو ضربة حظ ليس أكثر من ذلك".

إعلان

وأضاف المشاط مخاطبا قادة إسرائيل "تنتظركم أيام سوداوية بما جنته أيدي حكومتكم القذرة الغادرة".

وفي إشارة إلى عمليات عسكرية مرتقبة ضد إسرائيل، دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين جميع المواطنين حول العالم إلى عدم التعامل مع المصالح الإسرائيلية.

كما دعا الشركات الموجودة في إسرائيل إلى المغادرة قبل فوات الأوان، وتوعد الإسرائيليين بأنهم لن يذوقوا طعم الأمن بعد الآن.

وتعهد المشاط بالاستمرار في دعم غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن أهلها مهما كانت التحديات.

محرر الشؤون اليمنية في قناة #الجزيرة أحمد الشلفي يقدم قراءة لإعلان جماعة أنصار الله في #اليمن عن مقتل رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء في القصف الإسرائيلي الذي استهدف #صنعاء يوم الخميس الماضي، وتأثير ذلك على استمرار الجماعة في إسناد #غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/2fUvYDbn1q — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 30, 2025

صعوبة الاختراق

ويقول الصحفي أحمد داود رئيس تحرير موقع "المسيرة نت" التابع للحوثيين إن استهداف أعضاء "حكومة التغيير والبناء" في صنعاء لن يكون له تأثير كبير على مسار العمليات اليمنية العسكرية ضد إسرائيل.

وأضاف داود -في حديث للجزيرة نت- أن قيادة القوات المسلحة اليمنية بصنعاء لا ترتبط بالحكومة ولها مسارها الخاص وإدارتها الخاصة، التي تمتاز بالقدرة على التخفي وإدارة المعركة بأسماء ووجوه لا يعرفها أحد، وهو ما جعل إسرائيل تواجه صعوبة في اختراق الجانب العسكري وتلجأ لاستهداف شخصيات مدنية تدير شؤون البلد.

وتوقع أن يستمر إطلاق الصواريخ الفرط صوتية على إسرائيل بنفس الوتيرة المعتادة، مع استمرار الحصار على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، فضلا عن تواصل الإعداد العسكري للمراحل المقبلة وأخذ الحيطة والحذر من أي اختراق جديد لصنعاء.

وأشار رئيس تحرير موقع المسيرة نت إلى أن قيادة الجماعة ممثلة في عبد الملك الحوثي تدرك جيدا أن المخطط الإسرائيلي لا يستهدف اليمن فقط وإنما المنطقة برمتها، وأن المواجهة الحقيقية مع إسرائيل ليست في هذا التوقيت وإنما في المراحل المقبلة.

واعتبر داود أنه عندما قررت صنعاء والحوثيون الدخول في معركة الإسناد لغزة بعد عملية طوفان الأقصى، كانت القيادة تعي جيدا أن هذا القرار سيكون له ثمن، وأن التضحية لا بد منها، لا سيما وأن إسرائيل تبذل كل ما في وسعها لإلحاق أكبر الأذى بمحور المقاومة.

ضربة متوقعة

وفي سياق ردود الفعل المتوقعة من الحوثيين، يعتقد الخبير في الشؤون العسكرية علي الذهب أن رد الجماعة سيكون مشابها للنهج الإيراني عبر ضربة قوية وكثيفة ومتعددة الأهداف قد تطال السفن التابعة لإسرائيل في البحر الأحمر، أو المرتبطة بها أو بالولايات المتحدة وبأي طرف آخر يُنظر إليه كجزء من هذا التحالف.

وقال الذهب -في حديث للجزيرة نت- إن شكل المواجهة قد تغيّر من جانب إسرائيل، حيث إن الهجمات الأخيرة لم تستهدف القيادة العسكرية للحوثيين، وإنما الحكومة التي تعد واجهة سياسية للجماعة، ولا تملك القرار الفعلي.

إعلان

وأضاف أن القرار الحقيقي يظل بيد الدائرة الضيقة المحيطة بزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي من خلال مكتبه الخاص الذي يضم مجالس حاكمة على المستوى الإداري والسياسي والفكري، إضافة إلى المكتب الجهادي الذي يدير الشأن العسكري.

ولفت الخبير العسكري إلى أن هذه الضربة الإسرائيلية سيكون لها أثر وستخلف انعكاسات سلبية على الحوثيين، وإن كانت محدودة أو مؤقتة.