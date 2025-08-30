أخبار|إيران

إيران تعتقل 8 أشخاص للاشتباه في صلتهم بالموساد

An armed Iranian policeman is monitoring an area while standing guard in front of portraits of the founder of the Islamic Republic Ayatollah Ruhollah Khomeini (L), and Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei during a rally to condemn attacks in Tehran, Iran, on January 5, 2024. The rally follows Friday prayers in downtown Tehran. More than 100 mourners, who were attending the Soleimani killing anniversary, have been killed in two attacks in the city of Kerman. (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images)
قوات الأمن الإيرانية شنت حملة اعتقالات واسعة النطاق لمشتبه بهم أثناء حربها مع إسرائيل (غيتي)
Published On 30/8/2025
|
آخر تحديث: 15:10 (توقيت مكة)

نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن الحرس الثوري قوله -اليوم السبت- إنه اعتقل 8 أشخاص يشتبه في محاولتهم نقل إحداثيات مواقع مهمة وتفاصيل عن شخصيات عسكرية كبيرة إلى جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد).

وتتهم السلطات الأشخاص الثمانية بتقديم معلومات إلى الموساد أثناء الحرب الجوية التي شنتها إسرائيل على إيران في يونيو/حزيران الماضي عندما هاجمت المنشآت النووية الإيرانية وقتلت كبار القادة العسكريين ومدنيين في أسوأ ضربة لإيران منذ حرب الثمانينيات مع العراق.

وردت إيران بوابل من الصواريخ على المواقع العسكرية والبنية التحتية والمدن الإسرائيلية. ودخلت الولايات المتحدة الحرب في 22 يونيو/حزيران بقصف للمنشآت النووية الإيرانية.

وقال بيان صادر عن الحرس الثوري إن المشتبه بهم تلقوا تدريبا متخصصا من الموساد عبر منصات على الإنترنت.

وذكر البيان أنه جرى القبض على المشتبه بهم في شمال شرق إيران قبل تنفيذ خططهم وأنه تم ضبط مواد لصنع قاذفات وقنابل ومتفجرات وشراك.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في وقت سابق من هذا الشهر أن الشرطة الإيرانية اعتقلت ما يصل إلى 21 ألف "مشتبه به" أثناء الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما، دون الإشارة إلى ما يشتبه في هؤلاء بارتكابه.

وشنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة النطاق وكثفت وجودها في الشوارع أثناء الحرب القصيرة التي انتهت بوقف إطلاق نار بوساطة أميركية.

وأعدمت إيران 8 أشخاص على الأقل في الأشهر القليلة الماضية، من بينهم العالم النووي روزبه وادي، الذي أعدم شنقا في التاسع من أغسطس/آب بتهمة تسليم معلومات إلى إسرائيل حول عالم آخر قتل في غارات جوية إسرائيلية.

المصدر: رويترز

إعلان