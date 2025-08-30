إيران تعتقل 8 أشخاص للاشتباه في صلتهم بالموساد

نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن الحرس الثوري قوله -اليوم السبت- إنه اعتقل 8 أشخاص يشتبه في محاولتهم نقل إحداثيات مواقع مهمة وتفاصيل عن شخصيات عسكرية كبيرة إلى جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد).

وتتهم السلطات الأشخاص الثمانية بتقديم معلومات إلى الموساد أثناء الحرب الجوية التي شنتها إسرائيل على إيران في يونيو/حزيران الماضي عندما هاجمت المنشآت النووية الإيرانية وقتلت كبار القادة العسكريين ومدنيين في أسوأ ضربة لإيران منذ حرب الثمانينيات مع العراق.

وردت إيران بوابل من الصواريخ على المواقع العسكرية والبنية التحتية والمدن الإسرائيلية. ودخلت الولايات المتحدة الحرب في 22 يونيو/حزيران بقصف للمنشآت النووية الإيرانية.

وقال بيان صادر عن الحرس الثوري إن المشتبه بهم تلقوا تدريبا متخصصا من الموساد عبر منصات على الإنترنت.

وذكر البيان أنه جرى القبض على المشتبه بهم في شمال شرق إيران قبل تنفيذ خططهم وأنه تم ضبط مواد لصنع قاذفات وقنابل ومتفجرات وشراك.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في وقت سابق من هذا الشهر أن الشرطة الإيرانية اعتقلت ما يصل إلى 21 ألف "مشتبه به" أثناء الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما، دون الإشارة إلى ما يشتبه في هؤلاء بارتكابه.

وشنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة النطاق وكثفت وجودها في الشوارع أثناء الحرب القصيرة التي انتهت بوقف إطلاق نار بوساطة أميركية.

وأعدمت إيران 8 أشخاص على الأقل في الأشهر القليلة الماضية، من بينهم العالم النووي روزبه وادي، الذي أعدم شنقا في التاسع من أغسطس/آب بتهمة تسليم معلومات إلى إسرائيل حول عالم آخر قتل في غارات جوية إسرائيلية.