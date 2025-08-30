إيران تتوعد الترويكا الأوروبية بـ"رد حاسم"

هدد رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، اليوم السبت، برد حاسم على تفعيل دول الترويكا الأوروبية "غير القانوني" لآلية إعادة العقوبات الأممية السابقة.

وقال عزيزي إن لدى بلاده 3 مشاريع قوانين للرد على تفعيل الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) "آلية العودة السريعة للعقوبات على إيران".

وأمس الجمعة، أعلنت الترويكا الأوروبية أنها أبلغت مجلس الأمن الدولي بعدم التزام إيران بالاتفاق النووي لعام 2015، وقالت إنها بالتالي قررت اللجوء إلى الآلية المعروفة باسم "آلية الزناد".

وقررت دول الترويكا، الخميس الماضي، تفعيل هذه الآلية خلال 30 يوما حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو التاريخ الذي ينتهي فيه العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي يحكم خطة العمل الشاملة المشتركة وآلية الزناد.

ورغم تفعيل آلية الزناد، فإن مفوضة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إن مهلة الـ30 يوما تمثل فرصة للبحث عن حلول دبلوماسية للأزمة المرتبطة بالاتفاق النووي.

انتهاك الاتفاق

وتتهم دول الترويكا والولايات المتحدة إيران بانتهاك اتفاق عام 2015 الرامي إلى منعها من تطوير القدرات لصنع أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وكانت روسيا والصين نددتا بقرار الترويكا الأوروبية تفعيل آلية إعادة العقوبات على إيران، وقالت إن من شأن ذلك تقويض الجهود المبذولة لإيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ودعتا إلى إعادة القضية النووية الإيرانية إلى مسارها الصحيح واستئناف المفاوضات.

في المقابل، رحبت الولايات المتحدة بالإجراء الأوروبي ضد إيران، لكن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد رغم ذلك أن بلاده تظل منفتحة على التواصل المباشر مع إيران من أجل حل سلمي دائم للقضية النووية الإيرانية.

وبالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو/حزيران الماضي، قصفت الولايات المتحدة 3 منشآت نووية إيرانية، وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل، لكن تقييمات استخبارية من واشنطن ألقت شكوكا على هذا الإعلان.