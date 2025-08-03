واشنطن تدين مقتل أميركي من أصل فلسطيني على يد مستوطنين بالضفة

أكدت الخارجية الأميركية استشهاد أميركي من أصول فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة على يد مستوطنين قبل أيام.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية فقد ردت الخارجية برسالة ذكرت فيها "نستطيع تأكيد وفاة مواطن أميركي في بلدة سلواد بالضفة الغربية"، وأدانت الخارجية الأميركية "أي عنف إجرامي يرتكبه أي طرف" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان الشاب الفلسطيني خميس عبد اللطيف عياد قد استشهد يوم الخميس الماضي جراء الاختناق بالدخان الناجم عن حرق المستوطنين منازل ومركبات للمواطنين في بلدة سلواد وسط الضفة المحتلة.

يذكر أن أميركيا من أصل فلسطيني يدعى سيف الدين مصلط قد استشهد على يد مستوطنين الشهر الماضي، وطالبت عائلته الخارجية الأميركية بالتحقيق باستشهاد نجلها ولكن لم يعلن أي تحقيقات بهذا الشأن.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية حينها "ليس لدينا أولوية أعلى من سلامة المواطنين الأميركيين في الخارج"، مُحيلا أي أسئلة حول التحقيق إلى "الحكومة الإسرائيلية".

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري 2153 اعتداء.

وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1012 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا و500 شخص، وفق معطيات رسمية فلسطينية.