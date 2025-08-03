معظم حالات انتحار الجنود الإسرائيليين مرتبطة بالحرب في غزة

نقلت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد عن تحقيقات للجيش الإسرائيلي أن معظم حالات الانتحار بين الجنود مرتبطة بالحرب في غزة ومواجهة صعوبات البقاء لفترات طويلة في مناطق القتال.

وأشارت تحقيقات جيش الاحتلال إلى أن 16 جنديا انتحروا منذ بداية العام الجاري، 4 منهم انتحروا في يوليو/تموز الماضي.

ويخشى الجيش من انتشار الظاهرة، وقد عبّر عن قلقه إزاء زيادة عدد الجنود الذين انتحروا خلال العامين الماضيين مقارنة بالأعوام السابقة.

وفي الأيام القليلة الماضية، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية حصيلة غير رسمية تفيد بانتحار ما لا يقل عن 18 جنديا خلال العام الجاري.

وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن أغلب الجنود المنتحرين هم من قوات الاحتياط في الخدمة الفعلية.

وتتواتر حالات الانتحار في المعسكرات وخارجها في وقت تتزايد فيه أعداد الجنود الرافضين للعودة إلى القتال في غزة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم عن مصادر أن الإرهاق بين الجنود يتزايد بسبب حرب غزة، وأن إيال زامير يدرس خطة للإجازات لتخفيف الضغط عن الضباط والجنود.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي لا يعترف بالعسكريين المنتحرين قتلى حرب.