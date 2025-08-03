الاحتلال يقتل المجوّعين شمال رفح ويستهدف النازحين بخان يونس

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الأحد- مجزرة جديدة بحق مجوّعين عند أحد مراكز التحكم بالمساعدات قرب رفح، واستهدفت مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 17 شخصا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 13 من طالبي المساعدات.

وفي التفاصيل، قال جهاز الإسعاف والطوارئ إن 9 فلسطينيين استشهدوا -صباح اليوم- بنيران قوات الاحتلال قرب مراكز مساعدات شمال رفح.

وقد وقعت هذه المجزرة بعد يومين من زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف لأحد المراكز القرية التي تديرها ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" الأميركية.

وبالتزامن تقريبا، أفاد مصدر بمستشفى العودة في مخيم النصيرات باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين قرب مركز توزيع المساعدات في محور نتساريم (وسط قطاع غزة).

وتواترت في الآونة الأخيرة المجازر بحق المجوّعين بمحيط مراكز المساعدات التي تديرها المؤسسة الأميركية أو خلال احتشادهم في مسار قوافل الإغاثة النادرة التي تدخل القطاع.

وكانت مصادر في مستشفيات غزة أفادت باستشهاد 38 فلسطينيا من منتظري المساعدات أمس.

ومنذ تولي "غزة الإنسانية" التحكم بتدفق المساعدات في مايو/أيار الماضي، استشهد أكثر من 1500 فلسطيني وأصيب أكثر من 10 آلاف آخرين بنيران جيش الاحتلال والمتعاقدين الأجانب مع المؤسسة، وفق الأمم المتحدة ووزارة الصحة بالقطاع المنكوب.

🔴 اللحظات الأولى لقصف الاحتلال مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خانيونس، ما أدى إلى استشهاد أحد طواقمها وإصابة آخرين#غزه_تباد_وتحرق pic.twitter.com/xxTmhRfMNj — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) August 2, 2025

استهداف نازحين

في غضون ذلك، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين إثر قصف قوات الاحتلال فجر اليوم مدرسة فيصل التي تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس.

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ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صور مصابين بينهم أطفال نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

كما أفاد مصدر طبي بمستشفى الأمل في خان يونس باستشهاد أحد موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وإصابة 3 آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم مقر الجمعية في حي الأمل (غرب خان يونس).

وقال مصدر بالجمعية إن الطابق الأول في المبنى الإداري تعرض لقصف إسرائيلي مباشر -دون سابق إنذار- مما أدى لاشتعال النيران في الطابق المستهدف.

كما استهدف قصف إسرائيلي دراجة هوائية بالقرب جنوب خان يونس مما أدى لاستشهاد شخص، وفقا لمصادر فلسطينية.

وفي تطورات أخرى، ألقت مسيّرة إسرائيلية قنابل في شارع النفق بمدينة غزة مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم أطفال.

ووسط القطاع المدمر، تجدد القصف المدفعي شمال مخيم النصيرات.

وكانت مصادر في مستشفيات غزة أفادت باستشهاد 62 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال أمس.

ومنذ استئناف العدوان على غزة في مارس/آذار الماضي، استشهد أكثر من 9200 فلسطيني وأصيب نحو 37 ألفا آخرين، بحسب وزارة صحة القطاع.