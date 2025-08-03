إسرائيل تعلن اعتراض مُسيرة أطلقت من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي -اليوم الأحد- إنه اعترض مُسيرة أُطلقت من اليمن، ما أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار في بلدة بني نتساريم في غلاف غزة الجنوبي.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن هذه المسيرة اعتُرضت في أجواء بلدة بني نتساريم.

وكان زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، تعهد قبل أيام باستمرار إسناد غزة، مؤكدا أن إعلانهم عن المرحلة الرابعة من عمليات الإسناد يمثل خطوة ضرورية نتيجة لما وصل إليه الوضع في قطاع غزة.

ويواصل الحوثيون إطلاق صواريخ على إسرائيل وشن هجمات على السفن التابعة لها وكذلك السفن المتوجهة إليها، وتشدد جماعة الحوثي على أنها مستمرة في العمليات حتى وقف إسرائيل حرب الإبادة في غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.