سقوط طائرة قبالة مايوركا الإسبانية ومصرع راكبَيها

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، مصرع راكبَي طائرة خفيفة بمقعدين، سقطت في البحر مساء أمس السبت قبالة جزيرة مايوركا بأرخبيل البليار الإسباني وسط البحر الأبيض المتوسط.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الطائرة ذات المقعدين من طراز "تيم روكيت إف-4 رايدر" سقطت بمنطقة بويرتو سوير مساء أمس السبت، وأضافت أن الطائرة المنكوبة كانت تقوم فيما يبدو بحركات بهلوانية قبل سقوطها.

وقال الحرس المدني في بيان إنه بعد ساعات من عمليات البحث، انتشل المسعفون قرابة الساعة 13,00 (11,00 ت غ) "جثتي الطيار ونجله (13 عاما) الذي كان يرافقه".

ووقع الحادث قرابة الساعة 20,00 أمس السبت (18,00 بتوقيت غرينتش)، حين شاهد أشخاص الطائرة تسقط في البحر على بعد حوالي 100 متر من الساحل، في شمال جزيرة مايوركا السياحية.

وبدأت فرق الإسعاف عندها عمليات البحث، وأفاد الحرس المدني بأن الطائرة كانت أقلعت قبل ساعتين من مطار مايوركا، حيث يناهز عمق المياه 30 مترا.