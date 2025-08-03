حملة اعتقالات بجنوب أفريقيا ضد عمال التعدين غير القانوني

اعتقلت الشرطة في جنوب أفريقيا حوالي ألف شخص من عمال المناجم غير القانونيين، الذين لا يحملون تصاريح تخول لهم مزاولة أنشطة التعدين.

وقالت الشرطة، في بيان، إن معظم الموقوفين من الأجانب الذين لا يحملون وثائق إقامة قانونية، وهم من جنسيات متعددة.

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ومنذ أسبوع، قامت قوات الأمن بحملة اعتقالات مكثفة في منجم بباربيتون في مقاطعة مبومالانجا التي تستقطب الكثير من العمال الأجانب.

وخلال الأشهر الأخيرة، وسّعت جنوب أفريقيا عمليات مطاردة الأجانب، ومحاربة التعدين غير القانوني، وإقامة المناجم العشوائية الخارجة عن مراقبة السلطات.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تم توقيف ما يناهز 2000 من العمال غير القانونيين في منجم ذهب قديم بمدينة ستيلفونتين، ومن ضمنهم 1128 من دولة موزمبيق، و473 من زيمبابوي، و197 من ليسوتو.

وخلال العملية نفسها، لقي ما لا يقل عن 78 شخصا مصرعهم بعدما منعت السلطات إيصال المساعدات والإمدادات إلى المنجم الواقع تحت الأرض في تلك المدينة.

واتهم ناشطون مدنيون وجماعات حقوقية السلطات في جنوب أفريقيا باستخدام التجويع لإجبار العمال على الخروج من الحفر التي تحصنوا بداخلها.

وفي عملية مماثلة، قامت السلطات في جنوب أفريقيا خلال أغسطس/آب 2024 بمنع دخول الطعام والماء إلى أحد المناجم، بهدف إجبار العمال غير الشرعيين على تركه.

من جانبها، تبرر السلطات هذه الأفعال القاسية بأنها ضرورية لمكافحة الجريمة المنظمة والتعدين غير القانوني الذي ينتشر على نطاق واسع في البلاد.