تنسيق أمني سوري تركي يطيح بأخطر مهرب للمخدرات

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات السورية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على أحد أخطر مهربي وتجار المخدرات في المنطقة بالتعاون مع أجهزة الأمن التركية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد.

وقال عيد "تمكنت فرقنا المختصة من إلقاء القبض على المدعو عامر جديع الشيخ، المصنف كأحد أخطر المتورطين في شبكات تهريب المخدرات في سوريا والمنطقة، وذلك بعد متابعة دقيقة استمرت لأشهر من قِبل إدارة مكافحة المخدرات.

وأشار عيد إلى أن "المقبوض عليه كان يتنقل مستخدما هويات وجوازات مزوّرة، في محاولة للإفلات من الملاحقة الأمنية". وبيّن أنه "بجهود استثنائية وتنسيق أمني عالي المستوى، تم تتبعه حتى استقر به المطاف في الأراضي التركية".

وأردف أنه "في إطار التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، قامت الجهات المختصة في تركيا بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في سوريا".

مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد خالد عيد: تمكّنت فرقنا المختصة من إلقاء القبض على المدعو عامر جديع الشيخ، المصنّف كأحد أخطر المتورطين في شبكات تهريب المخدرات في سوريا والمنطقة، وذلك بعد متابعة دقيقة استمرت لأشهر من قبل إدارة مكافحة المخدرات. pic.twitter.com/KYqZvmmFIj — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) August 3, 2025

كبار التجار والمهربين

وأوضح عيد أن الشيخ "يُعد من كبار تجار ومهربي المخدرات في المنطقة، ومطلوب للعديد من الدول لما ارتكبه من جرائم منظمة وخطيرة تتعلق بتصنيع وتهريب المواد المخدرة".

ووفق المصدر ذاته "تُظهر المعلومات ارتباطه الوثيق بشبكات تهريب دولية وشخصيات نافذة، وعلى رأسها المجرم ماهر الأسد (شقيق الرئيس المخلوع)، حيث كان يُشرف على تصنيع المخدرات وتهريبها إلى دول الجوار وخارجها".

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وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، أعلن مدير إدارة مكافحة المخدرات في سوريا خالد عيد، في بيان، ضبط 13 مستودعا لتصنيع المواد المخدرة، و320 مليون قرص كبتاغون منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024.

وحسب تقديرات الحكومة البريطانية، فإن النظام المخلوع كان مسؤولا عن 80% من الإنتاج العالمي للكبتاغون. وتفيد التقديرات بأن القيمة السنوية لتجارة الكبتاغون العالمية تبلغ نحو 10 مليارات دولار، وكان الربح السنوي لعائلة الأسد قرابة 2.4 مليار دولار.