بريطانيا تستقبل 300 طفل من غزة لتلقي العلاج الطبي

أفادت تقارير إعلامية بريطانية بأنه سيتم إجلاء ما يصل إلى 300 طفل من غزة إلى المملكة المتحدة خلال الأسابيع المقبلة لتلقي العلاج الطبي، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الصحية جراء العدوان المستمر على القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الخطط خلال أسابيع.

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وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن كل طفل مريض سيصحبه أحد الوالدين أو الوصي أو أحد أقاربه إذا تطلب الأمر، وأن وزارة الداخلية البريطانية ستجري فحوصات بيومترية وأمنية لهم قبل السفر.

ومن المقرر حدوث ذلك "بالتوازي" مع مبادرة مجموعة بروجيكت بيور هوب، التي تم تأسيسها لنقل الأطفال المرضى والمصابين في غزة إلى بريطانيا بصورة خاصة لتلقي العلاج.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد قال الأسبوع الماضي إن بريطانيا "تسرع بصورة عاجلة" جهود نقل الأطفال إلى بريطانيا لتلقى العلاج.

وقال متحدث باسم الحكومة "نحن نتخذ خطوات لإجلاء المزيد من الأطفال من غزة، الذين يحتاجون علاجا طبيا عاجلا، ويتضمن ذلك جلبهم إلى بريطانيا لتلقي علاج متخصص يعد الخيار الأفضل لرعايتهم".

وأضاف "نحن نعمل بوتيرة سريعة للقيام بذلك بأسرع وقت ممكن، على أن يتم إعلان المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".