باكستان وإيران تؤكدان التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية

جددت باكستان وإيران تأكيد التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية ودعم السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في اجتماع ثنائي عقده وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف مع نظيره الإيراني الجنرال عزيز ناصر زاده مع في إسلام آباد.

وحسب بيان باكستاني صادر عن الاجتماع "بحث الجانبان المسائل ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمن الإقليمي وجهود مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين الجارين".

وذكر البيان أن الوزير الباكستاني خواجة آصف "أعرب عن تقديره لاستمرار مشاركة إيران وأكد على أهمية الدبلوماسية الدفاعية في معالجة التحديات الأمنية المشتركة".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن خواجة محمد آصف، عقب لقائه عزيز نصير زاده، بعد لقائهما مساء أمس قوله "نحن بلدان سيظلان شقيقين إلى الأبد، وعزز الاجتماع الحالي العلاقات الإيرانية الباكستانية بشكل أكبر، وسيقود هذه العلاقات إلى مرحلة جديدة ومتميزة".

وأضاف: "نتطلع إلى تطوير التعاون العسكري مع إيران، بالإضافة إلى التبادلات التجارية والاقتصادية".

وتابع آصف "العلاقات الإيرانية الباكستانية مستقرة للغاية، ونحن نسعى إلى شراكة دائمة مع الجمهورية الإسلامية لإحلال السلام في المنطقة، ويجب علينا مواصلة التعاون فيما بيننا، وأن نكون قادرين على إشراك جيراننا ودول المنطقة الأخرى في هذه العملية لإحلال السلام الإقليمي".

كما أكد وزير الدفاع الباكستاني: "أن الاستقرار في المنطقة أمرٌ لا بد منه من أجل تنمية وازدهار الشعبين الإيراني والباكستاني، وسائر شعوب هذه المنطقة".

وأعرب وزير الدفاع الباكستاني عن تقديره لتعاون إيران المستمر، وأكد على أهمية الدبلوماسية الدفاعية في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وشكر وزير الدفاع الإيراني الحكومة الباكستانية على حفاوة الاستقبال للوفد الرئاسي، وأكد مجددا رغبة إيران في بناء علاقات دفاعية متينة قائمة على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والثقة المتبادلة.

إعلان

وكانت باكستان قد ذكرت أمس الأول الجمعة أنها ستواصل الاضطلاع بدور في نزع فتيل التوترات بين إيران والولايات المتحدة.