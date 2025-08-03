الكونغو الديمقراطية تؤكد اعتقال دبلوماسي في بلغاريا بتهمة تهريب مخدرات

أعلنت وزارة الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الخميس 31 يوليو/تموز، اعتقال أحد دبلوماسييها في بلغاريا، على خلفية قضية تهريب مواد مخدرة، في حادثة وصفتها السلطات بأنها "سلوك فردي لا يعكس قيم البلاد".

وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة توقيف جان دي ديو موتيبوا مولومبا، الذي يشغل منصب السكرتير الثاني في سفارة الكونغو الديمقراطية لدى مجموعة دول البنلوكس، وذلك بعد تداول أنباء عن اعتقاله منذ بداية الأسبوع.

ووفق البيان، جرت عملية الاعتقال يوم 18 يوليو/تموز عند الحدود البلغارية التركية، بينما كان الدبلوماسي يقود سيارة تحمل لوحات دبلوماسية، في "مهمة لم تُصرّح بها السفارة التي يعمل فيها"، حسب تعبير الوزارة.

إجراءات صارمة

وأعربت وزارة الخارجية عن "إدانتها الشديدة لهذه التصرفات غير المقبولة"، مؤكدة أن الحادثة "منفردة ولا تعكس أخلاقيات ومبادئ الدبلوماسية الكونغولية".

وفي إطار الإجراءات المتخذة، أعلنت الوزارة "إنهاء مهام الدبلوماسي المعني بشكل نهائي، ورفع الحصانة الدبلوماسية عنه نظرا لخطورة الوقائع"، كما تقرر "إيفاد بعثة مشتركة من وزارتي الخارجية والعدل إلى العاصمة البلغارية صوفيا لمتابعة القضية مع السلطات المختصة".

سياسة عدم التسامح

وأكدت الحكومة الكونغولية في بيانها حرصها على "كشف ملابسات القضية كاملة، وتحديد المسؤوليات، وضمان تطبيق القانون"، مشددة على التزامها بسياسة "عدم التسامح" تجاه أي تجاوزات يرتكبها ممثلوها الدبلوماسيون.

كما أشار البيان إلى أن كينشاسا ستنقل رسميا موقفها إلى السلطات البلغارية، وتؤكد استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات التي نفذت عملية الاعتقال.