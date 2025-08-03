قائد الجيش الإيراني: التهديدات الإسرائيلية قائمة و قدراتنا جاهزة

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية أمير حاتمي قوله، اليوم الأحد، إن التهديدات من إسرائيل لا تزال قائمة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الرسمية (إرنا) عن حاتمي قوله "يجب اعتبار التهديد بنسبة 1% تهديدا بنسبة 100%، يجب ألا نقلل من شأن العدو وألا نعتبر تهديداته منتهية".

وأضاف حاتمي أن قوة الصواريخ والطائرات المسيرة للجمهورية الإسلامية "لا تزال جاهزة للعمليات".

وشنت إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو/ حزيران ضربات على منشآت نووية إيرانية خلال حرب استمرت 12 يوما، وردت طهران على إسرائيل بعدة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وفي الشهر الماضي، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي من أن بلاده ستضرب إيران مجددا إذا تعرضت للتهديد.