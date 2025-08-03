استطلاع: تراجع حاد بثقة الإسرائيليين بالجيش والحكومة

كشفت نتائج استطلاع معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تراجعا حادا في ثقة المجتمع الإسرائيلي بالحكومة والجيش ورئيس هيئة الأركان إيال زامير.

كما أظهر الاستطلاع تراجع ثقة الإسرائيليين في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة– إلى 30%، وفي الحكومة إلى 23%، حيث يحمل 52% من الإسرائيليين الحكومة مسؤولية عرقلة صفقة تبادل الأسرى.

ويرى 61% من الإسرائيليين أن نهج الجيش في غزة لن يعيد الأسرى، في حين يرى 25% أن عمليات الجيش ستؤدي لهزيمة حماس وإعادة الأسرى.

ويثق 62% من الإسرائيليين برئيس الأركان إيال زامير، بينما 77% من الإسرائيليين يثقون بالجيش، مقابل 83% خلال مايو/ أيار الماضي.

وقد أثارت مقاطع فيديو لأسيرين إسرائيليين في غزة نشرتها المقاومة الفلسطينية منذ الخميس الماضي حالة من الصدمة لدى الإسرائيليين الذين طالبوا بضرورة التوصل لصفقة مع المقاومة للإفراج عن أسراهم.

وانطلقت مظاهرات حاشدة في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى للمطالبة بصفقة فورية لإعادة الأسرى.

وتقدر إسرائيل وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومرارا، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها لإطلاق الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. لكن نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.