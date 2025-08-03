إعلام إسرائيلي: حكومتنا مغرورة ومخادعة ولا إستراتيجية لديها بشأن غزة

تناولت وسائل إعلام إسرائيلية باستياء متصاعد حالة الغموض التي تكتنف أهداف الحكومة الإسرائيلية من استمرار الحرب في قطاع غزة، وسط انتقادات حادة لغياب الرؤية الإستراتيجية وتخلي القيادة السياسية عن الجنود والمحتجزين، وتوصيفات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه بات أسيرا لمتطرفين يعادون الصهيونية ويتنصلون من المسؤولية.

وهاجمت تحليلات سياسية بارزة أداء الحكومة، مؤكدة أنها تتعامل مع الحرب بغرور وخداع وكأنها تخوض حربا بلا نهاية ولا هدف واضح، بينما تتفاقم الأوضاع الميدانية والإنسانية من دون أي أفق لحل قريب أو تفاوض حقيقي.

ورأى المحلل السياسي في قناة 13 رفيف دروكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفتقر للإرادة النفسية والسياسية لإنهاء الحرب، ويتعلق بوهم أن شيئا ما سيحدث فجأة ليخرجه من الأزمة، قائلا إن "الوضع يبدو وكأنه مدفوع بعقيدة مسيانية، ونتنياهو لا يتعامل مع الحرب باعتبارها خيارا تكتيكيا فقط، بل باتت بالنسبة له مسألة وجود نفسي".

ووفق تصريحات أوردها الإعلام الإسرائيلي، فإن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف اجتمع مع عائلات الجنود الأسرى، لكنه لم يقدم أي تطمينات حقيقية، ما فاقم مشاعر الإحباط لدى ذوي المحتجزين الذين صبّ بعضهم غضبهم على الحكومة الإسرائيلية وليس على حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

في هذا السياق، قال داني ميران، والد أحد الجنود الأسرى في غزة، إن اللقاء مع ويتكوف لم يثمر شيئا يُذكر، بينما اتهمت والدة أسير آخر الحكومة الإسرائيلية بالتضحية بأبنائهم من أجل بقاء نتنياهو السياسي.

إسرائيل هي عدوتنا

وشكك أوفير برسلافسكي، والد أسير ثالث، في نوايا الدولة قائلا: "بتّ أشعر أن دولتنا التي يفترض أن تحمينا، باتت هي عدوي، وهذا مؤلم للغاية"، مضيفا أن صدمة مقاطع الفيديو التي عُرضت لهم كانت كبيرة ومؤثرة.

وفي مداخلة على قناة 12، عبّر أحد المذيعين عن حيرته حيال غياب تصور واضح لما تريده إسرائيل من غزة، متسائلا إن كانت الخطة تتضمن إقامة مستوطنات، أم حكما عسكريا، أم تسليما للسلطة الفلسطينية، بينما رئيس الأركان يواجه هذا الضباب الإستراتيجي بلا إجابات.

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أما دانا فايس، محللة الشؤون السياسية في القناة نفسها، فقد رأت أن إسرائيل تعاني من فشل إستراتيجي حقيقي، وقالت: "لا توجد أي مناقشة منذ عامين حول اليوم التالي في غزة. لا أحد يعرف من سيحكمها، ولا إلى متى. الجميع يسأل: احتللنا غزة، فماذا بعد؟".

وأضافت أن المؤسسة العسكرية تطالب الحكومة هذا الأسبوع بتحديد اتجاه واضح، مؤكدة أن الوضع الإنساني متدهور، وأن المجتمع الدولي لا يبدي استعدادا لتحمل مسؤولية سكان القطاع.

وفي لهجة حادة، اتهم الدكتور تومر برسيكو من معهد هارتمان الحكومة بأنها بلا خطة، وتتعامل بكبرياء وكذب، بينما الجيش يُستنزف والجنود يسقطون والمخطوفون يُتركون لمصيرهم، قائلا: "الحكومة في أزمة، ورئيسها في المحكمة، وقد خان شركاءه وبات رهينة لمتطرفين لا يخدمون في الجيش ويعادون الصهيونية".

وذهب غيورا آيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، إلى أن غياب التوافق داخل الحكومة حول "اليوم التالي" في غزة يجعل من أي نقاش بهذا الشأن بلا جدوى، موضحا أن نتنياهو ووزراءه من أحزاب اليمين لديهم تصورات مختلفة تماما، وهذا يعمق المأزق السياسي.

قضية حزبية

وفي تعليقه على ذلك، قال دورون هدار، مستشار طاقم المفاوضات التابع لملتقى الأسرى والمفقودين، إن "صفقة المخطوفين تحولت إلى قضية حزبية، ونتنياهو يناور فيها تحت ضغط شركائه".

أما إلياف ديكشتين، رئيس حركة "أغلبية صهيونية"، فقد اعتبر أن الحرب ضد حماس لا يمكن مقارنتها بأي حرب سابقة، ووصفها بأنها "حرب دينية ضد متطرفين"، مؤكدا أن حماس تطيل أمد القتال لتفرض شروطها مستغلة الضغوط الدولية على إسرائيل.

وأوردت وسائل الإعلام كذلك تصريحات نقلها أحد مذيعي قناة 13، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حمّل شركاء نتنياهو المتطرفين مسؤولية فشل صفقة الأسرى السابقة، مؤكدا أن الضغوط الحزبية عطلت التقدم فيها.

وقال المبعوث ويتكوف لعائلات الأسرى إن الرئيس ترامب "مهتم بأبنائكم الأحياء وغير الأحياء، كما يهتم بأي أميركي"، في محاولة لتأكيد الدعم الأميركي رغم عدم وضوح النتائج.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من التململ الشعبي والسياسي داخل إسرائيل، مع ارتفاع أعداد القتلى من الجنود، وتنامي الانتقادات الدولية لتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، في وقت لا تقدم فيه الحكومة رؤية واضحة للمستقبل أو مخرجا للحرب المستمرة.