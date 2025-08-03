أسانج يشارك في مسيرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين في سيدني

خرج عشرات آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، وفيهم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، اليوم الأحد في مسيرة أغلقوا خلالها جسر ميناء سيدني الشهير في أستراليا.

ولم يخاطب أسانج الحشد أو يتحدث إلى الإعلام، لكنه ظهر محاطا بأفراد من عائلته بينما سار إلى جانب وزير الخارجية الأسترالي السابق بوب كار الذي شغل في الماضي أيضا منصب رئيس وزراء ولاية نيوساوث ويلز.

يذكر أن أسانج عاد إلى أستراليا العام الماضي بعدما أُطلق سراحه من سجن بريطاني خاضع لإجراءات أمنية مشددة.

وهتف المشاركون في مسيرة سيدني التي خرجت رغم الرياح العاتية والأمطار: "وقف إطلاق النار الآن" و"الحرية لفلسطين".

وأشارت شرطة نيوساوث ويلز إلى أنها نشرت مئات العناصر الإضافيين في أنحاء سيدني في سياق المسيرة.

وقالت عضو مجلس الشيوخ عن نيوساوث ويلز المنتمية إلى حزب الخضر اليساري مهرين فاروقي للحشد الذي تجمّع في لانغ بارك في سيدني إن المسيرة ستكون "تاريخية".

ودعت إلى فرض "أشد العقوبات على إسرائيل" متّهمة قواتها بتنفيذ "مجازر" بحق أهالي غزة، بينما انتقدت رئيس وزراء نيوساوث ويلز كريس مينز الذي عارض المسيرة.

ورفع عشرات المحتجين لافتات تعدد أسماء آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة منذ أن اندلعت حرب الإبادة الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

ودعا عضو مجلس النواب عن حزب العمال إد هوسيك حزبه الحاكم بزعامة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى الاعتراف بدولة فلسطين.