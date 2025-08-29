تركيا تقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل وتغلق مجالها الجوي أمام طائراتها

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن تركيا قررت قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بالكامل وإغلاق الأجواء أمام الطائرات الإسرائية نتيجة استمرارها بارتكاب المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتجاوز سياساتها العدوانية غزة إلى القدس والضفة الغربية وسوريا وإيران ولبنان.

وأكد وزير الخارجية أن الخطط الخطط الإسرائيلية متواصلة من أجل احتلال جميع أراضي غزة، وأنها تريد القضاء على حل الدولتين بدعم أميركي غير محدود.

وأضاف أن النظام العالمي عجز عن تحمل مسؤولياته لوقف المجازر الإسرائيلية، مشددا بأن إسرائيل تمارس سياسة التجويع الوحشية بحق الفلسطينيين في غزة في مسعى لطردهم.

وقال إن هدف إسرائيل واضح وهو جعل غزة غير قابلة للعيش من أجل إجبار الشعب على الرحيل، مشيرا إلى أن عدم سماح إسرائيل بدخول المساعدات إلى غزة أدى إلى قتل آلاف الفلسطينيين ضمن سياسة التجويع.

كما أكد فيدان أن المستجدات تؤكد أن إسرائيل تريد احتلال جميع الأراضي الفلسطينية، وقال إن الوزراء المتطرفون والمستوطنون يحاولون رفع مستوى التوتر من خلال اقتحامات المسجد الأقصى، مشيرا إلى المساعي التركية المستمرة مع قطر ومصر لإيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية،

واعتبر وزير الخارجية أن سياسات إسرائيل العدوانية تجاوزت غزة إلى القدس والضفة الغربية وسوريا وإيران ولبنان، مشددا بأن مساعي إسرائيل مستمرة لإدخال جميع دول المنطقة في حالة فوضى، وأن العقلية الإسرائيلية لا تعترف بالقوانين الدولية وتضرب بها عرض الحائط.

وأضاف فيدان أن إسرائيل لا تريد دولة سورية جديدة قوية لكننا تركيا لن تسمح باستمرار تلك السياسات، كما اعتبر أن التوتر المستمر بين إسرائيل وإيران يهدد أمن المنطقة واستقرارها.