نصف الإسرائيليين يعتبرون حكومتهم غير مبالية بالشعب والأسرى

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام نشرت اليوم الجمعة، أن نصف الإسرائيليين يعتقدون أن حكومة بنيامين نتنياهو "غير مبالية بإرادة الشعب ومصير الأسرى المحتجزين بقطاع غزة".

وحسب صحيفة معاريف -التي نشرت نتائج الاستطلاع- فإن 49%، يرون أن الحكومة الإسرائيلية "غير مبالية بإرادة الشعب ومصير المختطفين" .

كما أشار الاستطلاع إلى أن 45 % من الإسرائيليين يعتقدون أن الاحتجاجات تضر بجهود إعادة الأسرى الإسرائيليين>

وذكرت الصحيفة أنه، وعلى خلفية إغلاق الطرق والاضطرابات التي حدثت الأسبوع الماضي في يوم المظاهرات، يعتقد 45% من الإسرائيليين أن الاحتجاج الشعبي يضر بجهود تحرير الرهائن، و23% فقط يعتقدون أن الاحتجاج يساعد على ذلك، و23% آخرون يقولون إنه ليس له تأثير، و9% لا يعرفون.

وحسب نتائج الاستطلاع فإن حزب الليكود برئاسة نتنياهو سيحصل على 23 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120 إذا ما جرت انتخابات اليوم، بينما سيحصل حزب شاس اليميني على 8 مقاعد، وحزب القوة اليهودية اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على 8 مقاعد، وحزب يهدوت هتوراه اليميني الديني على 7 مقاعد، وحزب الصهيونية الدينية اليميني برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على 4 مقاعد.

أما حزب "بينيت 2026" برئاسة رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت فسيحصل على 22 مقعدا، وحزب إسرائيل بيتنا اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان على 11 مقعدا، وحزب الديمقراطيين المعارض برئاسة يائير غولان على 9 مقاعد حسب نتائج الاستطلاع.

وجاء في نتائج الاستطلاع أيضا أن حزب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت (لم يسجل رسميا بعد) سيحصل على 9 مقاعد، وحزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد على 8 مقاعد. والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 6 مقاعد وتحالف الجبهة الديمقراطية والقائمة العربية للتغيير برئاسة أيمن عودة على 5 مقاعد.

ووفق الاستطلاع ذكرت الصحيفة أنها لاحظت أن حزب أزرق أبيض برئاسة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس لم يحصل على أي مقعد.

ولا تلوح في الأفق انتخابات في إسرائيل لرفض نتنياهو إجراءها في ظل الحرب، وبحسب القانون فإن ولاية الحكومة الحالية تستمر حتى نهاية العام المقبل ما لم تجر انتخابات مبكرة.