مظاهرات حاشدة في اليمن والمغرب تطالب بإنهاء الإبادة والتجويع بغزة

شهد اليمن والمغرب، اليوم الجمعة، مظاهرات حاشدة تطالب بوقف حرب الإبادة والتجويع التي تستهدف أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.

ففي اليمن، احتشد عشرات الآلاف عقب صلاة الجمعة في ميدان السبعين بصنعاء في إطار ما سمي "مليونية مع غزة جهاد وثبات غضبا للدماء المسفوكة والمقدسات المنتهكة".

وطالب المتظاهرون في صنعاء بوقف الحرب وإنهاء التجويع وإدخال المساعدات إلى غزة، والرد على الاستهداف الإسرائيلي لصنعاء.

وأكدت اللجنة المنظمة للمظاهرة -في بيان- أن مظاهرة اليوم "تأتي تحديا للعدو الصهيوني وردا شعبيا على العدوان الذي استهدف صنعاء واستمرارا للموقف الشعبي الثابت في إسناد غزة".

وكانت صنعاء تعرضت أمس لغارات إسرائيلية قال مسؤلوون إسرائيليون إنها استهدفت قياديين حوثيين، وهو ما نفته الجماعة.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن آلافا شاركوا في مظاهرات أخرى خرجت في محافظات صعدة وحجة وعمران والمحويت (شمال) ومأرب (شرق) والحديدة (غرب) وإب (وسط) وتعز ولحج والضالع (جنوب)

وفي تعز (جنوب)، تظاهر الآلاف من المؤيدين للحوثيين والحكومة في موقعين منفصلين بالمدينة مطالبين بوقف الحرب والتجويع الممنهج، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.

وقفات بالمغرب

وفي المغرب، شارك الآلاف عقب صلاة الجمعة في وقفات احتجاجية بعدة مدن للمطالبة بوقف القتل الجماعي للفلسطينيين وإدخال المساعدات للمحاصرين المجوّعين في قطاع غزة.

ونظمت هذه الوقفات الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) في مدن طنجة وتطوان وشفشاون (شمال) والدار البيضاء والجديدة (غرب) وإنزكان وتارودانت وأكادير (جنوب) وبركان ووجدة (شرق)، وذلك للأسبوع الـ91 على التوالي تحت شعار "وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر".

ورفع المشاركون في الوقفات لافتات كتب على بعضها "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" و"فلسطين أمانة".

كما ردد المحتجون هتافات بينها "تحية مغربية لغزة الأبية" و"من المغرب لفلسطين شعب واحد وليس اثنين".

كذلك رفع المشاركون في الوقفات صورا تجسد المجاعة التي تفتك بالمحاصرين في غزة.