مشاهد توثق استهداف سرايا القدس جنود وآليات الاحتلال بخان يونس

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت السرايا في مقطع فيديو، عرضته الجزيرة، إن مقاتليها استهدفوا جنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون.

وأظهرت المشاهد مقاتلين من لواء خان يونس التابع لسرايا القدس وهم يقومون بتجهيز وإطلاق قذائف الهاون باتجاه جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتوعد أحد المقاتلين في مقطع الفيديو الاحتلال الإسرائيلي، وقال "رسالة واضحة ومن قلب الميدان: إن العدو الصهيوني الذي بات يتوعد ويهدد وأطلق عملية جديدة "مركبات جدعون"، ونقول له إن الهزيمة النكراء التي لحقت بك في عمليات "مركبات جدعون 1″ هي نفسها الهزيمة وأضعاف مضاعفة إن شاء الله تعالى".

وأضاف مقاتل السرايا موجها كلامه للاحتلال الإسرائيلي "أنت أطلقت عمليات "مركبات جدعون" ونحن هنا نبدأ في صد هذه العملية إن شاء الله".

وتواصل المقاومة الفلسطينية، وخاصة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسرايا القدس، تصديها لتوغلات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن مخطط احتلال مدينة غزة، وذلك عبر سلسلة عمليات في مختلف المناطق.

وبعد أن أقرت حكومة بنيامين نتنياهو قبل أيام خطة "عربات جدعون2″ لاحتلال مدينة غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بدء العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على المدينة.