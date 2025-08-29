مسؤول بالأونروا يحذر من سقوط الآلاف ومن تفاقم الأوضاع الإنسانية بمدينة غزة

حذر عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من سقوط الآلاف من الفلسطينيين بين قتيل وجريح وحدوث انهيارات أكثر للأوضاع الإنسانية إذا نفذ الاحتلال الإسرائيلي خطته بشأن مدينة غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه بدأ العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على مدينة غزة وأنه يعمل بقوة كبيرة على مشارف المدينة. وجاء ذلك بعد أن توغل مؤخرا في أطراف حيي الزيتون والصبرة (جنوب شرق مدينة غزة) تحت غطاء من القصف المدمر.

وقال أبو حسنة -في مداخلة مع قناة الجزيرة- إن تقدم قوات الاحتلال نحو قلب مدينة غزة سيؤدي إلى كوارث حقيقية، في ظل عدم نزوح الناس إلى جنوب القطاع، إذ لم تنزح -حسب قوله- سوى آلاف العائلات من مدينة غزة ومن شمال قطاع غزة باتجاه الجنوب.

ووفق أبو حسنة، فسيكون من المستحيل في ظل الاقتحامات الإسرائيلية لمدينة غزة أن يتحرك القطاع الصحي التابع للأونروا أو غيرها ويقوم بإسعاف الغزيين في المخيمات وخارجها، ومساعدتهم في توزيع المياه ورمي النفايات.

وبينما يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سينشئ نقاطا في الوسط لاستقبال النازحين من سكان مدينة غزة، أوضح أبو حسنة أن الاحتلال يريد الدفع بمليون فلسطيني إلى منطقة وسط قطاع غزة مثل النصيرات ودير البلح، والتي تقدر مساحتها بـ40 كيلومترا مربعا فقط ويوجد بها مليون و200 ألف فلسطيني، ولا توجد بها لا بنى تحتية ولا مياه ولا حياة ولا مقومات حياة.

وأشار إلى أن بعض الإعلام الإسرائيلي وصف المناطق التي أعلنها جيش الاحتلال آمنة بأنها مناطق خطرة وحمراء.

وذكّر أبو حسنة بأن مدينة غزة هي التي ذكر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن بها نصف مليون من الجائعين، ويوجد بها مئات الآلاف من المرضى، وفي المقابل لا توجد بها مقومات الحياة والناس هناك تشرب مياها ملوثة بالكامل.

وكان التصنيف المرحلي، وهو مبادرة عالمية متخصصة في موضوع قياس الأمن الغذائي وسوء التغذية، أصدر تقريرا قال فيه إن المجاعة تتفشى في محافظة غزة، مضيفا أن أكثر من نصف مليون شخص بغزة يواجهون ظروفا تتسم بالجوع والعوز والموت، وتوقع أن تمتد المجاعة إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بنهاية الشهر الحالي، داعيا إلى وقف المجاعة في غزة بأي ثمن.

تدمير غير مسبوق

ومن جهة أخرى، قال مسؤول الأونروا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمليات تدمير غير مسبوقة واجتثاث حقيقي للمنطقة السكنية في مدينة غزة، حيث دمر أكثر من 1500 مبنى خلال الأيام الماضية.

ومن جهته، أكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش -في مداخلة سابقة مع الجزيرة- أن الاحتلال يستخدم يوميا من 7 إلى 10 روبوتات متفجرة في مدينة غزة، وأنها تحمل نحو 7 أطنان من المتفجرات.