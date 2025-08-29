مسؤولون بإدارة بايدن يعترفون: نتنياهو عرقل اتفاقات وقف إطلاق النار بغزة

ذكرت صحيفة "جروزاليم بوست الإسرائيلية" اليوم الجمعة أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن "اعترفوا بأن بنيامين نتنياهو عرقل اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة".

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة اليوم أن "المسؤولين في إدارة بايدن دافعوا عن إسرائيل ونتنياهو في ولايتهم الرسمية"، وحملوا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "مسؤولية عرقلة اتفاقات وقف إطلاق النار"، وهو ما نفته الحركة والوسطاء أيضا.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن هؤلاء المسؤولين السابقين بدؤوا يكشفون ما أخفوه من مواقف نتنياهو وحكومته بعد خروجهم من مناصبهم.

واستشهد تقرير الصحيفة بمقابلة أجرتها "القناة 13" الإسرائيلية الأسبوع الماضي مع ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في عهد الرئيس السابق، قال فيها "إن إدارة بايدن فكرت مرارا وتكرارا في الإعلان عن أن نتنياهو يعيق اتفاق وقف إطلاق النار، لكنها تراجعت عن ذلك خوفا من تشجيع حماس".

وأضاف "كانت هناك أوقات أردنا فيها بشدة أن نعلن للملأ ونوضح أننا نعتقد أن رئيس الوزراء متصلب تماما، ويصعب التوصل إلى اتفاق. لكننا ناقشنا الأمر فيما بيننا، وقررنا أن الإعلان لن يحقق شيئا، وشهدنا ذلك في عدد من الحالات، منها انسحاب يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس في ذلك الوقت من المفاوضات عندما رأى انقساما بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وتابع ميلر "أردنا التحدث بشدة مع حكومة إسرائيل خلف الأبواب المغلقة، ولكن في النهاية، لم نفعل أي شيء نعتقد أنه سيُصعّب التوصل إلى اتفاق"، على حد زعمه.

كما ذكر أن وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن "أخبر نتنياهو أنه يجعل من المستحيل تحقيق الحلم الذي راود دولة إسرائيل منذ تأسيسها"، مضيفا أن "إسرائيل ستظل غارقة في هذه الحرب لسنوات وعقود قادمة"، فرد عليه نتنياهو قائلا: أنت محق. سنخوض هذه الحرب لعقود قادمة. هكذا كانت الأمور. هكذا ستكون".

إعلان

واعتبر تقرير صحيفة جيروزاليم بوست ذلك "أول اعتراف أمام الكاميرات بما أشارت إليه تقارير أخرى، بأن نتنياهو كان العقبة الأساسية أمام وقف إطلاق النار خلال الحرب".

كما استشهد تقرير الصحيفة أيضا بمقابلة أجراها جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، مع مقدم برنامج ذا بولوارك الأميركي تيم ميلر الأربعاء، إذ دافع عن دعوة أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس لحجب السلاح عن إسرائيل بعد أن دافع منذ بداية الحرب عن إسرائيل.

ونقلت عنه الصحيفة قوله "إن مبرر حجب الأسلحة عن إسرائيل اليوم أقوى بكثير مما كان عليه قبل عام، والإسرائيليون لا يواجهون التهديدات الإقليمية نفسها، وكان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، وإمكانية لإجراء مفاوضات، وإسرائيل هي التي انسحبت منه دون التفاوض بجدية".

ونقل تقرير الصحيفة عن جاكوب لو، الذي شغل منصب سفير واشنطن لدى إسرائيل من عام 2023 إلى عام 2025، قوله في مقابلة الثلاثاء، مع مجلة نيويوركر الأميركية الثلاثاء الماضي "إن التزام بايدن بدعم إسرائيل في معركة مشروعة وعادلة كان واضحا"، وإن "ذلك كان يجب أن يتزامن مع الضغط عليها بشأن القضايا الإنسانية".

وأضاف "لقد تواصلت مع إسرائيل بشأن التكتيكات العسكرية بشكل مباشر للغاية، لا أقول إن كل شيء سار كما نصحنا، ولا أقول إننا لم نتصل بهم في منتصف الليل مرات عديدة لنسألهم: ما الذي حدث للتو؟".