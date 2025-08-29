محكمة بتايلند تقيل رئيسة الوزراء بسبب "انتهاك للأخلاقيات"

أقالت المحكمة الدستورية في تايلند، اليوم الجمعة، رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا من منصبها بعد عام واحد فقط في السلطة، معتبرة أنها انتهكت المبادئ الأخلاقية في قضية تتعلق بمكالمة هاتفية مسربة.

ويُعد القرار ضربة جديدة لعائلة شيناواترا النافذة في الساحة السياسية، حيث أصبحت بايتونجتارن -أصغر من تولى المنصب في تاريخ البلاد- سادس رئيس حكومة من العائلة أو من حلفائها يتم عزله بقرار من الجيش أو القضاء، في إطار صراع مستمر منذ أكثر من عقدين بين النخب التايلندية.

وقالت المحكمة إن بايتونجتارن (38 عاما) ألحقت ضررا بسمعة البلاد وفضلت مصالحها الشخصية على المصلحة الوطنية خلال المكالمة التي تعود إلى يونيو/حزيران الماضي، وبدت فيها متذللة للزعيم الكمبودي السابق هون سين، بينما كان البلدان على شفا مواجهة حدودية تحولت لاحقا إلى قتال استمر 5 أيام.

وخلال المكالمة المسربة، انتقدت بايتونجتارن قائد الجيش التايلندي، وهو خط أحمر في بلد يتمتع فيه الجيش بنفوذ كبير، واعتذرت بعدها وقالت إن تصريحاتها كانت مجرد تكتيك تفاوضي لتجنب الحرب.

ويمهد الحكم الطريق أمام البرلمان لانتخاب رئيس وزراء جديد، في وقت يواجه فيه حزب "فو تاي" الحاكم بزعامة بايتونجتارن صعوبات في الحفاظ على تماسك تحالفه الهش الذي لا يتمتع سوى بأغلبية ضئيلة.