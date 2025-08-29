ما قصة الروبوتات المفخخة التي يستخدمها الاحتلال لتدمير غزة؟

تتصاعد عمليات النسف والتدمير الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال في الأحياء الشرقية والشمالية لمدينة غزة، وذلك بعد إقرار خطة إسرائيلية لاحتلال المدينة وتهجير سكانها.

وقال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش إن الاحتلال يستخدم يوميا ما بين 7 و10 روبوتات متفجرة في مدينة غزة، ويمكنها حمل نحو 7 أطنان من المتفجرات.

وبثت الجزيرة مشاهد تظهر تصعيد الاحتلال في استخدام مركبات عسكرية مفخخة لتفجير مبانٍ سكنية في مدينة غزة.

وكان جيش الاحتلال قد بدأ باستخدام هذه الروبوتات في أبريل/نيسان ومايو/أيار من العام الماضي، إذ أرادت إسرائيل توسيع رقعة النسف ضمن إستراتيجية لتدمير أكبر مساحة ممكنة وتسطيح الأرض.

ويهدف الاحتلال من عمليات النسف إلى تسهيل عمليات التوغل للقوات والآليات الإسرائيلية وتفادي الخسائر البشرية، وحرمان المقاتلين الفلسطينيين من ميزة التخفي والاختباء في الأبنية والأشجار.

وتعد الروبوتات المتفجرة ناقلات جند أميركية الصنع من طراز "إم 113″، واستخدمت لفترة طويلة كناقلات جند حتى حرب عام 2014 قبل أن تتعرض لهجمات من المقاومة الفلسطينية، مما أجبر الاحتلال على إخراجها من الخدمة وتحويلها إلى روبوتات مفخخة.

ويتم التحكم بهذه الروبوتات عن بعد، وذلك بعد إعادة تصميم الآلية وإفراغ المقاعد مثل قمرة القيادة وغيرها، ومن ثم إدخال كميات كبيرة من المتفجرات إليها.

وينقسم المدى التدميري لهذه الروبوتات إلى قسمين الأول: تدمير وحرق كامل في نطاق دائري يقدر بـ50 مترا وتدمير جزئي في نطاق دائري بطول 150 مترا.

وكانت الجزيرة قد بثت في مايو/أيار 2024 مقطع فيديو يظهر عربة عسكرية مفخخة شمالي قطاع غزة في إطار عمليات التفجير والنسف الإسرائيلية للمنازل الفلسطينية.

يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية نجحت في إعادة تدوير مخلفات الاحتلال ومن بينها إعطاب روبوتات مفخخة ومن ثم استخدام المتفجرات فيها في عمليات وكمائن محكمة ضد القوات والآليات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال جيش الاحتلال إنه قرر بتوجيه من الحكومة عدم شمول مدينة غزة بـ"الهدنة التكتيكية المؤقتة للأنشطة العسكرية"، مؤكدا أن المدينة ستصبح منطقة قتال خطيرة.

وأضاف جيش الاحتلال أنه "يعمل بقوة كبيرة على مشارف مدينة غزة"، مؤكدا أنه بدأ العمليات التمهيدية والمراحل الأولية للهجوم على المدينة.