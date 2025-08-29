ماكرون يشكك بعقد قمة بين بوتين وزيلينسكي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إنه إذا لم يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فإن ذلك سيعني أنه "تلاعب" بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في تولون جنوبي فرنسا، قال ماكرون إنه إذا لم يتم عقد هذا الاجتماع الثنائي الذي "التزم به بوتين مع ترامب" بحلول الاثنين المقبل، فإن هذا "التلاعب لا يمكن أن يمر بدون رد".

وأضاف الرئيس الفرنسي "سنتحدث مع الرئيس ترامب" في نهاية هذا الأسبوع و"إذا خلصنا الأسبوع المقبل، بعد أشهر من الوعود التي لم يتم الوفاء بها، إلى أن هذا ليس هو الحال، فسندعو بوضوح شديد إلى فرض عقوبات أولية وثانوية" على روسيا.

وجاءت تصريحات ماكرون في وقت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع المستمر منذ 3 سنوات ونصف سنة بعض التعثر، بعد أن تحرك ترامب لاستئناف الحوار مع موسكو في بداية ولايته الرئاسية الثانية.

ولم يبد ماكرون أي ندم لوصفه بوتين في وقت سابق من هذا الشهر بأنه "غول على أبوابنا"، الأمر الذي أثار غضب موسكو. وقال "نقول إن هناك غولا على أبواب أوروبا، وهذا ما يراود جورجيا (بعد غزو عام 2008) وأوكرانيا والعديد من الدول الأخرى".

تشاؤم ألماني

من جهته، قال المستشار الألماني فريديريش ميرتس إن الحرب في أوكرانيا قد تستمر "لأشهر عديدة أخرى"، مستبعدا التوصل إلى وقف سريع للقتال.

وأضاف متعهدا "لن نتخلى عن أوكرانيا"، مشيرا أيضا إلى أن بوتين "لا يظهر أي استعداد" للقاء زيلينسكي و"وضع شروطا مسبقة غير مقبولة على الإطلاق". وتابع "بصراحة هذا لا يفاجئني لأنه جزء من إستراتيجية الرئيس الروسي".

يذكر أنه رغم تأكيد البيت الأبيض بدء خطوات عقد القمة بين بوتين وزيلينسكي، لم يعط الجانب الروسي أي إشارة إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع ثنائي أو ثلاثي مع أوكرانيا والولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال" أثناء انعقاد قمة واشنطن مع زيلينسكي وقادة أوروبيين، إنه اتصل بالرئيس الروسي، وإن الترتيبات لعقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي في مكان سيحدد لاحقا قد بدأت، وأضاف أنه سينضم إلى الزعيمين بعد ذلك إن سارت الأمور على ما يرام.