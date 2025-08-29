مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 في عمليات للمقاومة بغزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي على الأقل وإصابة 9 آخرين الليلة في عمليات للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتحدثت المصادر الإسرائيلية عن وقوع "أحداث أمنية صعبة" منفصلة بفارق زمني طفيف، مشيرة إلى أن أحدها وقع في حي الزيتون شرق مدينة غزة ولا يزال مستمرا.

وقالت إن مقاتلي حماس رصدوا القوات الإسرائيلية بمناظير ليلية، وأضافت أن الجيش يدفع بمزيد من القوات وسط اشتباكات عنيفة.

وتابعت أن مروحيات إسرائيلية تعمل على إجلاء جنود تحت إطلاق نار كثيف.

وبعد دقائق من ورود أنباء عن "حدث أمني" أول وصف بأنه صعب (شرق مدينة غزة) أفادت المصادر الإسرائيلية بوقوع حدثين صعبين آخرين أسفرا عن إصابة عدد من الجنود.

📹 طائرات حربية إسرائيلية تحلق على علو منخفض وسط قصف مدفعي شرقي مدينة غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/Be5mEuS0ib — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) August 29, 2025

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن اشتباكات ضارية تدور في موقع "الحدث الأمني" الرئيسي مشيرة إلى دخول مقاتلات بشكل مكثف إلى سماء قطاع غزة.

ووفقا لبعض التقارير، فإن وحدة إنقاذ إسرائيلية تعرضت لكمين أثناء محاولتها إخلاء جنود من موقع العملية الأولى.

كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفعيل "بروتوكول هانيبال" والمخصص لحالات الاشتباه بأسر جنود للاحتلال.

ومن جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن مقاتلات إسرائيلية تحلق على علو منخفض وسط قصف مدفعي شرق مدينة غزة.

وقال المراسل إنه بالتزامن مع الاشتباكات، قصفت مدفعية جيش الاحتلال حييْ الزيتون والصبرة بمدينة غزة وجباليا شمالي القطاع.

وتأتي الأنباء عن تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر في الأرواح بعد ساعات من إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن سلسلة عمليات عسكرية نفذتها ضد قوات الاحتلال وآلياتها خلال الأيام الماضية.

كما تأتي بعيد تحذير أبو عبيدة (الناطق باسم كتائب عز الدين القسام) من أن قوات الاحتلال ستدفع ثمنا باهظا إذا حاولت اجتياح مدينة غزة.