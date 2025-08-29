مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في عمليتين للمقاومة بغزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الليلة بمقتل جندي على الأقل وإصابة آخرين في عمليتين للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتحدثت المصادر الإسرائيلية عن وقوع "حدثين أمنيين صعبين" منفصلين بفارق زمني طفيف.

وقالت إن مروحيات إسرائيلية تعمل على إجلاء جنود تحت إطلاق نار كثيف.

وبعد دقائق من ورود أنباء عن حدث أمني صعب شرق مدينة غزة، أفادت المصادر الإسرائيلية بوقوع حدث آخر أسفر عن إصابة عدد من الجنود.

📹 طائرات حربية إسرائيلية تحلق على علو منخفض وسط قصف مدفعي شرقي مدينة غزة#حرب_غزة pic.twitter.com/Be5mEuS0ib — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) August 29, 2025

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن اشتباكات ضارية تدور في موقع الحدث الأمني، مشيرة إلى دخول مقاتلات بشكل مكثف إلى سماء قطاع غزة.

ووفقا لبعض التقارير، فإن وحدة إنقاذ إسرائيلية تعرضت لكمين أثناء محاولتها إخلاء جنود من موقع العملية الأولى.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن مقاتلات إسرائيلية تحلق على علو منخفض وسط قصف مدفعي شرق مدينة غزة.

وقال المراسل إنه بالتزامن مع الاشتباكات، قصفت مدفعية الاحتلال حيي الزيتون والصبرة بمدينة غزة وجباليا شمالي القطاع.

وتأتي الأنباء عن تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر في الأرواح بعد ساعات من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن سلسلة عمليات نفذتها ضد قوات الاحتلال وآلياتها خلال الأيام الماضية.

كما تأتي بعيد تحذير الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، من أن قوات الاحتلال ستدفع ثمنا باهظا إذا حاولت اجتياح مدينة غزة.