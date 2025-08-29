القسام تستهدف دبابات بجباليا وتدمر آلية بصاروخ كورنيت في مدينة غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن سلسلة عمليات نفذتها ضد قوات الاحتلال وآلياتها خلال الأيام الماضية، حيث تتصدى لتوغلات إسرائيلية جديدة ضمن مخطط احتلال مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام في منشورات عبر تليغرام، اليوم الجمعة، إن مقاتليها تمكنوا أمس الخميس من استهداف دبابة ميركافا وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" وسط مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

كما أعلنت أن مقاتليها اشتركوا مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي يوم الثلاثاء الماضي في استهداف ناقلة جند إسرائيلية من نوع "إيتان" بصاروخ موجه من نوع "كورنيت" وتمكنوا من إصابتها إصابة مباشرة شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.

وأضافت أن مقاتليها رصدوا هبوط الطيران المروحي للاحتلال في المنطقة لإجلاء الجنود.

وكذلك أعلنت كتائب القسام أنها تمكنت من تفجير دبابتين من نوع ميركافا بعبوتين أرضيتين شديدتي الانفجار الاثنين والثلاثاء الماضيين شرق ووسط مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

هجمات إسرائيلية

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بدء العمليات التمهيدية للهجوم على مدينة غزة، وواصل استهداف المناطق السكنية وحشود المجوّعين مما أسفر عن عشرات الشهداء.

ومنذ 11 أغسطس/آب الماضي ينفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مركزة وعمليات نسف وتدمير للمباني في أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة شرق وجنوب مدينة غزة وكذلك في جباليا شمالي قطاع غزة، ضمن ما سماها عملية "عربات جدعون 2″ التي تهدف لاحتلال مدينة غزة وتهجير سكانها جنوبا.

وتشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلفت الحرب أكثر من 63 ألف شهيد و159 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 322 فلسطينيا بينهم 121 طفلا، وفقا لأحدث تقارير وزارة الصحة في غزة.