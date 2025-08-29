أخبار

عاجل | الجيش الإسرائيلي: حاولنا أمس اغتيال رئيس أركان جماعة الحوثي ووزير الدفاع ومسؤولين بحكومتها الإرهابية

Published On 29/8/2025
|
آخر تحديث: 16:30 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

