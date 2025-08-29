أخبار|رواندا

رواندا تستقبل أول دفعة من مرحّلي إدارة ترامب

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 28: People walk past federal agents as they patrol the halls of immigration court at the Jacob K. Javitz Federal Building on August 28, 2025 in New York City. Attorney General Letitia James announced that her office has made a legal filing asking the U.S District Court for the Southern District of New York to block Immigration and Customs Enforcement (ICE) from detaining immigrants inside of courthouses as they attend their court hearings at immigration court. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
عناصر فيدراليون أمام محكمة الهجرة في نيويورك، عقب طلب المدعية العامة منع وكالة الهجرة والجمارك من اعتقال المهاجرين أثناء جلسات الاستماع الخاصة بهم (غيتي)
أكدت الحكومة الرواندية، الخميس، استقبال 7 مهاجرين تم ترحيلهم من الولايات المتحدة، في إطار سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي توسّع نطاق الترحيل إلى دول ثالثة لا تربط المرحّلين بها صلة مباشرة.

وهذه هي الدفعة الأولى ضمن اتفاق قد يشمل حتى 250 شخصا.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة يولاند ماكولو إن 3 من المرحّلين أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى بلدانهم الأصلية، بينما يخطط 4 للبقاء في رواندا.

وأكدت أنهم خضعوا لإجراءات تدقيق قبل وصولهم، ويقيمون مؤقتا لدى منظمة دولية، تحت متابعة من الجهات الاجتماعية المحلية ومنظمة الهجرة الدولية.

FILE - President Donald Trump answers questions from reporters as he meets with Congo's Foreign Minister Therese Kayikwamba Wagner, and Rwanda's Foreign Minister Olivier Nduhungirehe, Friday, June 27, 2025, in the Oval Office at the White House in Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أسوشيتد برس)

سياق أوسع

يأتي هذا التطور في إطار ما وصفه ترامب بـ"أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة"، وهو تعهد أطلقه خلال حملته الانتخابية عام 2024، وبدأ تنفيذه فور توليه ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني 2025، حيث شملت الدفعات السابقة دولا مثل بنما والسلفادور، والآن دولا أفريقية منها أوغندا وإسواتيني وجنوب السودان ورواندا.

بول كاجامي: لقاء الدوحة سهل اتفاق واشنطن المصدر: الرئاسة الرواندية
الرئيس الرواندي بول كاغامي كان في وقت سابق وافق على استقبال مرحلين من المملكة المتحدة (الجزيرة)

جدل حقوقي وقانوني

تثير سياسة "إعادة التوطين في دول ثالثة" جدلا واسعا من منظور القانون الدولي وحقوق الإنسان، لا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يمنع نقل أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر الاضطهاد أو التعذيب.

وقد أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من أوضاع المرحّلين، مشيرة إلى أن إسواتيني -على سبيل المثال- احتجزت 5 منهم في الحبس الانفرادي ومنعت محاميهم من مقابلتهم.

ويرى خبراء أن اختيار دول صغيرة أو ذات نفوذ محدود في النظام الدولي قد يكون مقصودا من واشنطن لتخفيف الضغوط الدبلوماسية، في حين تحاول رواندا تعزيز صورتها كشريك موثوق في إدارة ملف الهجرة، رغم اتهامات بارتكاب انتهاكات في شرق الكونغو.

